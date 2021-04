Las razones con las que el Gobierno argumenta la reforma tributaria

Dos son los puntos fundamentales por los que, a juicio del presidente Iván Duque, se requiere una reforma fiscal: atender los elevados costos que ha generado la pandemia y mantener las ayudas sociales para las familias más necesitas del país.

De acuerdo con el presidente Iván Duque, cuando llegó la pandemia se aumentó la capacidad de endeudamiento y también el gasto, pues fue necesario destinar recursos para salud y adquirir vacunas, pero también a los programas sociales que se implementaron para ayudar a los más vulnerables.



En lo que tiene que ver con las ayudas a los más necesitados, el jefe de Estado explicó que el gasto se orientó a otorgar el Ingreso Solidario a más de 3,4 millones de familias en todo el país, la devolución del IVA a cerca de 2 millones de familias, darles giros extraordinarios a cerca de 2,7 millones de Familias en Acción, a 1,7 millones de Adultos Mayores, a más de 500 mil Jóvenes en Acción, en otorgar garantías del 90 u 80% por cerca de 21 billones de pesos a través del Fondo Nacional de Garantías, de llevar el subsidio del PAEF del 40 % o 50 %, y subsidiar las primas para esos trabajadores, entre otros.



“Esos programas nacieron dentro de esta pandemia, y la pandemia requiere hoy más que nunca que estos programas sociales se mantengan, porque seguimos viendo la amenaza que tiene el covid”, dijo.



La reforma fiscal

En ese sentido el mandatario explicó que la Transformación Social Sostenible, tiene los siguientes componentes:



Extender el Ingreso Solidario para que llegue a más familias con un mayor monto y con el componente de equidad, solidaridad y focalización; aumentar la devolución del IVA a más familias vulnerables; gratuidad en la educación universitaria pública para estratos 1, 2 y 3; subsidio para la contratación de nuevo personal de trabajo, jóvenes, mujeres mayores de 40 años y de personas con discapacidad; que las empresas contraten pero el Estado paga la seguridad social por un periodo determinado, y bajar la carga tributaria a la micro y pequeña empresa.



Por su parte el viceministro de Hacienda, Juan Pablo Zárate explicó que para que esos logros sean sostenibles, las finanzas públicas también tienen que serlo, ya que cuando hay dudas de las finanzas públicas, los países dejan de ser financiados, dejan de crecer y la pobreza comienza a aumentar.



Indicó que en este mismo proceso de estabilización de las finanzas públicas se encuentran países como Brasil, México Estados Unidos o España.

En ese sentido el presidente Duque dijo que el reto es que pensemos como sociedad y como país y dijo que estas reformas tienen una ventaja y es que sus efectos sociales serán inmediatos una vez se surta el tramite en el Congreso.



"Sus efectos fiscales se empezarán a causar en el año 2022 y sus ingresos sostenibles se sentirán a partir del año 2023, cuando yo ya no sea el Presidente de la República", señaló el mandatario.



"Y esto se hace, no porque estemos haciendo reformas para el Gobierno Duque, sino para la Nación, para las nuevas generaciones", destacó.



Víctor Muñoz, director del Departamento Administrativo de la Presidencia, Dapre, explicó esta semana que para hacernos una idea, la economía dejó de producir $ 33,9 billones en el segundo trimestre y $ 20 billones en el tercero, lo que equivale a la suma de las apropiaciones del presupuesto de los sectores de educación, agropecuario, ciencia y tecnología, cultura, deporte, y TIC.



De acuerdo con él, "esto se convirtió en unas necesidades adicionales de los colombianos como resultado de las disminuciones de los ingresos en muchas empresas y familias".



Recordó que para atender a los sectores menos favorecidos el Gobierno Nacional, creó distintos programas como: Ingreso Solidario para 3 millones de hogares, PAEF que ayudo a proteger más de 3 millones de empleos, programas de garantías crediticias del FNG, matricula cero que benefició a más de 700.000 jóvenes, adelantó la compensación del IVA a 1 millón de hogares en el 2020 y 2 millones en el 2021 y generó giros adicionales de los programas de transferencias ya existentes como Familias en acción, Jóvenes en Acción y Colombia mayor.



"Solo en programas de transferencias condicionadas y no condicionadas se generaron más de 12 billones de pesos ayudando a más de 8 millones de colombianos. Por el lado de las ayudas empresariales, el PAEF permitió conservar más de 3,9 millones de empleos durante el 2020. No se pueden olvidar las inversiones en salud que permitieron doblar la capacidad de UCIS del país; las ayudas en educación que garantizaron la matricula 0 para estudiantes de estratos 1,2 y 3, entre otros mecanismos de apoyo", explicó Muñoz.



Estas necesidades generaron presiones en la deuda pública del Gobierno propiciando un aumento de casi 10 puntos porcentuales, siendo más de $21 billones, una cifra similar al presupuesto apropiado para los sectores de vivienda e inclusión social. Además, el déficit del gobierno central pasó de -2,5 % del PIB a -7,8%.



Y como lo ha mencionado el Presidente Duque, la reforma social, solidaria y sostenible busca garantizar la continuación de las políticas sociales y empresariales creadas desde el Gobierno para mitigar el impacto de la crisis en los más vulnerables y garantizando la salud fiscal del país.



Por todo esto es que el Gobierno espera recaudar unos 25 billones de pesos, no solo para mantener los programas sociales sino también para solventar recursos ante el elevado gasto que ha tenido por cuenta de la pandemia.



