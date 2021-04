Reforma tributaria: 82% no votaría por candidato que apoye proyecto 

El Gobierno Nacional inició en las últimas horas uno de sus retos más difíciles en el terreno político: Convencer al Congreso de la República para que saque adelante la reforma tributaria que el presidente Iván Duque prefiere llamar Ley de Solidaridad Sostenible.

Duque es consciente de las dificultades y ha advertido que “la estabilidad de las finanzas públicas no es un juego” y que “las decisiones hay que tomarlas” a tiempo.



“Son los demagogos y los populistas los que postergan decisiones para que les caigan a otros, jugando con la realidad de un país”, ha dicho Duque.



El Presidente sabe que el próximo año son elecciones al Congreso y Presidenciales y que cada uno de los candidatos va a tratar de defender sus intereses individuales.



Además, el jefe del Estado ha encontrado una férrea oposición de voces de peso en el escenario político: el expresidente César Gaviria Trujillo, director del Partido Liberal; y el exvicepresidente Germán Vargas Lleras, uno de los jefes naturales de Cambio Radical, ha mostrado su desacuerdo.



El Gobierno, por su parte, se la ha jugado a fondo para mostrar las bondades del proyecto. Así, por ejemplo, ha hecho cálculos que muestran que el aumento de los subsidios para los más vulnerables impulsaría un crecimiento del poder adquisitivo de 24 millones de personas. Esas transferencias saldrían de las contribuciones del 40 % de los hogares más ricos.



A pesar de esto, en la mañana de este martes, Caracol Radio divulgó un estudio de la Polimétrica de Cifras y Conceptos, cuyos resultados muestran la dificultad que tendrá el Gobierno para convencer a los legisladores del proyecto.



¿Por qué? En este se concluye que el 82% de los colombianos no votará por un candidato que apoye la reforma tributaria.



Estos son algunos de los datos más relevantes del estuido:



1. Solo el 18% apoyará a un candidato a la Presidencia o al Congreso que apoye la reforma tributaria.



2. Los que más apoyarían a alguien que vote sí a la reforma son de partidos de la coalición de Gobierno. Los que menos, los de oposición.



3. Donde menos apoyarían a candidatos reformistas es en Bogotá y Cali. Donde más, Barranquilla y Manizales.



4. Grave la cultura de la ilegalidad. La mayoría acepta comprar sin factura, por ahorrar algo.



5. Sincelejo y Barranquilla tienen la mayor tendencia a esa ilegalidad (por encima del 65%). Villavicencio y Manizales, las mejor comportadas.



6. Esa tendencia es casi igual para cualquier nivel de ingreso. Sí hay diferencia ideológica: menos proclive a la trampa lo de izquierda. Y los más juiciosos son ¡los de menor nivel educativo!



7. Si la gente acepta la necesidad de la reforma lo hace primero, para que les quiten beneficios a empresa y a personas de altos ingresos, más que por las necesidades de la pandemia.



8. La mitad de la gente apoya un impuesto a la riqueza.



9. Apenas un 5% apoya aumentar el IVA y gravar más los salarios.



10. Casi la mitad de la gente está de acuerdo con gravar a las pensiones altas.



11. En cambio, el impuesto de solidaridad por la pandemia, solo lo apoya el 24%.



12. Esos más solidarios son de derecha e ingresos altos. Menos, de izquierda e ingresos bajos.



13. Más de la mitad compra sin fijarse en cuánto le cobran de IVA.



14. La mayoría no cree que acá paguemos menos impuestos que en otros países.



15. Esta creencia predomina en cualquier posición ideológica, aunque los de derecha creen más en la diferencia con otros países en favor de Colombia. Es irónico, en cambio, que eso lo crean menos las personas con mayores ingresos.

Aquí puede consultar el estudio de Polimétrica divulgado por Caracol Radio

