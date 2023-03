La novela de la reforma de la salud protagonizada por el gobierno del presidente Gustavo Petro y los partidos Liberal, Conservador y ‘la U’ todavía no termina. Habrá un capítulo más.



Tras la ausencia de César Gaviria, jefe del liberalismo, en la reunión del lunes con el presidente Gustavo Petro en la que Dilian Francisca Toro, directora de ‘la U’, y Efraín Cepeda, presidente conservador, llegaron a un acuerdo para que sus propuestas sean tenidas en cuenta en el texto del proyecto, este miércoles el expresidente llegó hasta la sede del Ministerio del Interior para aclarar dudas frente al pacto.



Y tras el encuentro, al que asistieron el ministro del Interior, Alfonso Prada; la ministra de Salud, Carolina Corcho –también ausente el lunes–, así como Toro y Cepeda, Gaviria dijo que no tenía ningún desacuerdo con lo pactado el lunes, entre lo que se destaca que el modelo será mixto y no solo público, como lo planteó el Ejecutivo en su propuesta inicial.



Sin embargo, aún existen las dudas y estas serán resueltas a la hora de escribir la ponencia.

“No se ha descartado nada, pero tampoco es que nos hayamos puesto en desacuerdo”, afirmó Gaviria en declaración a medios de comunicación. Según el expresidente, “hay que tratar de encontrar un camino que nos permita o hacer una discusión rápida y presentar un proyecto único y sacarlo adelante o, simplemente, presentar cada uno su proyecto, sacarlo adelante, y en el Congreso los discutimos. Pero sí tengo la preocupación de que a este sistema hay que darle la tranquilidad más temprano que tarde y no tomarnos demasiadas semanas en una discusión interna”.

César Gaviria, Alfonso Prada y David Racero. Foto: Mininterior

Gaviria comentó que este ejercicio es difícil, pero reconoció que han avanzado y seguirán explorando la posibilidad de presentar una propuesta única. “Hay una cantidad de detalles que son difíciles y que van a tomar tiempo”, complementó el jefe del liberalismo.



El expresidente aún tiene dudas por aclarar y dijo que redactar la integración de “lo que quiere el Presidente, con recursos públicos de llegar hasta el último rincón de Colombia y el sistema de EPS que hoy existe, el sistema privado, ensamblar eso no es fácil, es una tarea muy compleja”.



Ahora, explicó Toro, la tarea la tendrán los equipos técnicos de los partidos, quienes se sentarán con los ponentes y el Gobierno a escribir la ponencia. “Ahora lo que toca es ya sentarse a escribir para llegar con un solo texto unificado al Congreso, con los ponentes, lo técnicos, y darle viabilidad a la reforma”, comentó y destacó la presencia de la ministra Corcho.

“Los 20 puntos que acordamos los Partidos conservador, liberal y de la U se mantienen incólumes.

Según Cepeda, las últimas reuniones han sido muy constructivas y reiteró que las 20 líneas azules y rojas planteadas por los tres partidos se mantendrán. Por ejemplo, dijo que deberá ser un régimen mixto y sin burocracia, si el Gobierno quiere contar con sus votos.



El apoyo de los tres partidos es clave para Petro, pues de no contar con estos, no tendría los votos necesarios para que la reforma sea aprobada.



