Después de casi tres horas de reunión con representantes del Gobierno Nacional, el Partido Liberal todavía no define si acompaña o no la reforma de la salud del presidente Gustavo Petro, pero avaló el acuerdo alcanzado con los conservadores y 'la U' para que se acojan varias de las propuestas del articulado que construyeron en conjunto.



"Espero que podamos ponernos de acuerdo", dijo César Gaviria, jefe del liberalismo, y agregó que si no hay consenso, presentarán su propio proyecto.

"Al sistema hay que darle tranquilidad pronto, no nos podemos tomar muchas semanas porque eso puede llevarnos a que el sistema se colapse, hay ya EPS de las más débiles que están en problemas. Hay que tratar de encontrar un camino que nos permitan o hacer una discusión rápida y presentar un proyecto único y sacarlo adelante o, simplemente, presentar cada uno su proyecto, sacarlo adelante, y en el Congreso los discutimos, pero sí tengo la preocupación de que a este sistema hay que darle la tranquilidad más temprano que tarde y no tomarnos demasiadas semanas en una discusión interna", dijo el expresidente.



Y agregó: "No se ha descartado nada, pero tampoco es que nos hayamos puesto en desacuerdo".



Según Gaviria, están los equipos técnicos de los partidos buscando cómo se puede converger, estar de acuerdo. "El sistema va a arrancar como el presidente dijo, con la atención primaria. Y espero que podamos ponernos de acuerdo porque si no vamos a estar en la obligación de tramitar esto, darle tranquilidad al sistema y discutirlo en el Congreso de manera más serena".