Este lunes el gobierno del presidente Gustavo Petro radicará en la Cámara de Representantes la reforma de la salud, proyecto que no se conoce, pero ha generado bastante ruido y se ha convertido en uno de los principales temas de la agenda del país.



La iniciativa ha generado dudas en la coalición de Gobierno, pues los principales partidos que la conforman ya expresaron sus reparos y presentaron algunas líneas rojas. Y desde el Pacto Histórico también hay cuestionamientos, por ejemplo, el presidente del Congreso, Roy Barreas, ha dicho que se debe construir sobre lo construido y no acabar con el actual sistema.



Quien se refirió en los últimos días sobre el proyecto fue la vicepresidenta Francia Márquez, quien desde Cuba, donde adelantó una agenda, resaltó el modelo de medicina preventiva de ese país y dijo que Colombia tiene mucho por aprender.



"La salud preventiva que ustedes han tenido como un eje central, es parte de lo que hoy queremos hacer en Colombia", comentó Márquez.



No obstante, arremetió contra las EPS y dijo que la idea es que el sistema de salud sea administrado, nuevamente, por el Estado y no por privados.



"Nosotros estamos proponiendo una reforma de la salud, donde la salud vuelva a ser administrada por el Estado y esto no va a ser fácil. Hay una disputa muy fuerte en términos de la reforma que se está proponiendo. Es quitarle el negocio a la élite, a sectores privados que volvieron la salud una mercancía y no un derecho fundamental", comentó la vicepresidenta.



La reforma de la salud, pese a que no se conoce, ha causado polémica e, incluso, divisiones en el gabinete, siendo Alejandro Gaviria, ministro de Educación, uno de sus principales críticos.



"Destruir el actual sistema sería un suicidio”, argumentó en un documento que se filtró hace unas semanas, el cual fue expuesto a sus colegas del Ejecutivo.



Una de las principales dudas sobre la iniciativa es sobre el futuro de las EPS. Se llegó a comentar que iban a desaparecer, pero la semana pasada el ministro del Interior, Alfonso Prada, afirmó que “el proyecto, bajo ninguna circunstancia, elimina las EPS y tampoco les pone un término de transición de subsistencia. Las que se acondicionen y crean que pueden convivir dentro del nuevo sistema de prevención y de atención primaria van a tener todas las posibilidades de desarrollar objeto social”.



MATEO GARCÍA

REDACCIÓN POLÍTICA