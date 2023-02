Era un secreto a voces que la ministra de Agricultura, Cecilia López, tenía serios cuestionamientos sobre la reforma de la salud que el Gobierno radicó este lunes en el Congreso.



Pero en las últimas horas, la alta funcionaria hizo públicos sus reparos y dijo que uno de sus principales temores es que vuelva la corrupción.



(Además: Ministro Gaviria critica duramente la reforma pero dice que no va a renunciar)

López, en diálogo con Noticias RCN, comentó que vieron el proyecto final horas antes de que se presentara, aunque reconoció que participó activamente de la discusión, pues en los 90 fue directora del extinto Seguro Social.



"La verdad es que sí peleamos para que fuera un régimen mixto y el presidente lo dijo. Ahora, ¿qué tanto quedó finalmente? Es muy difícil porque habría que mirar muy en detalle el proyecto de ley", aseguró la funcionaria y agregó que el capítulo de la reforma de la salud ya se cerró: "Hice lo que pude, creo que tenía la obligación de ayudar, de dar ideas, si cuajan o no cuajan eso es otra cosas".



(También: ¿Dinero de salud en manos de alcaldes y gobernadores? Presidente Petro responde)

Carolina Corcho, ministra de Salud. Foto: Presidencia

La jefa de la cartera de Agricultura, quien hace parte del llamado grupo sénior de ministros, comentó durante las discusiones que el Seguro Social en algunos casos "fue muy bueno", "pero en el día a día muy muy ineficiente y, además, fue un foco de corrupción. Yo sé lo que es la corrupción en la salud y a mí me aterra que eso se repita. Y eso lo tenía que decir".



Tras este pronunciamiento, finalmente la ministra López aseguró en su cuenta de Twitter que "como con el Acuerdo de Paz no hay que estar 100 por ciento de acuerdo para apoyarla".



Durante la discusión de la reforma de la salud trascendió que el gabinete estaba dividido entre los llamados técnicos y los activistas. En el primer grupo están López, los ministros de Educación y Hacienda, Alejandro Gaviria y José Antonio Ocampo, así como el director de Planeación, Jorge Iván González. Mientras que en el otro están funcionarios como Carolina Corcho, ministra de Salud, Irene Vélez, de Minas y Energía.



(Lea: Presidente Petro insiste en que reforma a la salud es un ley ordinaria)



De hecho, en diálogo con EL TIEMPO, el ministro Gaviria, quien en el pasado fue jefe de la cartera de Salud, dijo que sus opiniones no fueron tenidas en cuenta "de manera suficiente"



Para él, el texto como quedó no cumple la promesa de "construir sobre lo construido". "Eso es frustrante porque tuvimos una oportunidad de hacer un texto que pudo haber quedado mejor".



MATEO GARCÍA

REDACCIÓN POLÍTICA