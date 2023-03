En medio de su intervención en la Asamblea Nacional Popular, el presidente Gustavo Petro hizo énfasis en la importancia de implementar una reforma rural y la necesidad de industrialización del campo colombiano desde la autosostenibilidad alimentaria y la conectividad.



“La reforma agraria no es un invento de comunistas, pues todos los países desarrollados de la tierra han hecho reformas agrarias y no dejan su tierra improductiva, no la dejan en manos improductivas”, puntualizó el mandatario.



El presidente también insistió en la implementación de este proyecto desde las Juntas de Acción Comunal, pues aseguró que estas entidades pueden trabajar de manera conjunta con el Estado para superar el hambre en las regiones.



"Nosotros queremos que sean ustedes, las juntas de acción comunal, las que se coloquen al hombro, se echen al hombro la tarea de organizar en cada barrio. La construcción de una enorme red de generadores de energía eléctrica, a partir de las comunidades energéticas de Colombia”, indicó.



Presidente de Colombia Foto: PRESIDENCIA

De la misma manera, Gustavo Petro planteó la posibilidad de llevar conectividad a todas las regiones, tanto urbanas como rurales, pues como mandatario es el responsable de realizar estas acciones que beneficiarán a los colombianos.



Para finalizar su discurso, el Presidente hizo un llamado a los trabajadores del país para llevar a cabo lo que él ha denominado un 'balconazo'.



"A mí sí me gustaría que este primero de mayo todas las acciones comunales me acompañaran allá, en el Palacio de Nariño. Y que el pueblo trabajador llegase, ¿para qué? Para expresar un mensaje a las fuerzas políticas y sociales de Colombia”.



El evento está convocado para el próximo primero de mayo: "Es que no queremos más esclavismos, es queremos dignidad laboral, queremos justicia social. Un pacto social comienza desde la dignidad de la mujer trabajadora, del hombre trabajador".

Pamela Avendaño

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS