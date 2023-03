Oficialmente, la reforma política del gobierno del presidente Gustavo Petro se hundió. El ministro del Interior, Alfonso Prada, firmó la solicitud de archivo de la iniciativa, que no contó con los apoyos de las mayorías del Congreso, lo que no permitió que avanzara en su quinto de ocho debates.



Sin embargo, hizo un llamado para hacer un acuerdo para que se tramite una nueva reforma política, pero dijo que esto ya sería en el 2024, pues el semestre próximo hay elecciones, lo que considera que no sería beneficioso para la democracia.



Así las cosas, por unanimidad la Comisión I del Senado votó de manera positiva la solicitud de retiro que fue realizada por el ministro del Prada. Fueron 16 votos a favor del retiro.



“Atendiendo las instrucciones del Presidente Gustavo Petro, las solicitudes de congresistas del Pacto Histórico y otros sectores políticos, y el debate profundo que se dio hoy en la Comisión Primera del Senado, el Gobierno tomó la decisión de solicitar la autorización de retirar la reforma y convocar un gran acuerdo, porque esta reforma tiene varias connotaciones para la democracia colombiana”, dijo Prada en el Congreso.



Roy Barreras rompe la ponencia de la reforma política. Foto: Prensa Roy Barreras

Según el ministro, se pretende con la reforma “profundizar la democracia, atacar la corrupción en los procesos electorales; la paridad de género”, así como que las mujeres tengan “una participación directa en la conformación de las listas cerradas, con alternancia”.



“La idea es volver con ese gran acuerdo para construir la reforma que requiere Colombia”, remató.



MATEO GARCÍA

REDACCIÓN POLÍTICA