Presidente Petro cuestiona a Iván Name por lento trámite de la reforma pensional

El presidente Gustavo Petro lanzó duros comentarios en contra del lento trámite de la reforma pensional en el Senado. El gran señalado fue el presidente de la corporación, Iván Name. El mandatario se despachó en el evento de posesión de tres funcionarios en la Casa de Nariño, entre los que estuvo Gustavo Bolívar, nuevo directo del Departamento de Prosperidad Social.



Las críticas del mandatario se dieron en el apartado en el que habló de Colombia Mayor, la ayuda que desde junio tendrán los colombianos mayores de 80 años que están por debajo de la línea de pobreza absoluta. De acuerdo con Gustavo Petro, el programa tendrá un alcance limitado si no se aprueba la reforma pensional que actualmente esta ad portas de su segundo debate en la plenaria de Senado.

El presidente del Senado, Iván Name, en el congreso de Fedemunicipios. Foto: Fedemunicipios



"El Congreso de la República, a través del presidente del Senado, se jacta de no aprobar la reforma pensional"; dijo Gustavo Petro, que aseveró que Iván Name ha visto este tema como un pulso a mantener con el Ejecutivo.



"Así el Congreso muestra independencia", aseguró Petro que sería la postura de Name. Sin embargo aseveró que es un gran error por parte del Ejecutivo, esto pues "le está haciendo daño a la vejez: "a millones de viejitos y viejitas que están en las calles pidiendo limosna para un plato de sopa".

Posesión de la nueva ministra del Deporte, director DPS y secretaria Jurídica Foto: Presidencia



En este mismo discurso, el presidente colombiano dio línea a Bolívar sobre la labor que debe ejercer desde el DPS. "El DPS no puede ser el promotor de la pereza porque la persona se acostumbra a recibir", señaló el presidente, que a renglón seguido expresó que dicha cartera sí debe hablar de subsidios, pero focalizados en dos sectores: madres cabeza de hogar, para que estos dineros lleguen a los menores de edad, y las poblaciones de gente mayor que no tiene pensión.



Asimismo, el mandatario colombiano dio las directrices a las nuevas ministra del Deporte, Luz Cristina López, y nueva secretaria jurídica de la Presidencia, Paula Robledo.