Duque sale en defensa de la Mintrabajo por ejemplo que puso

El presidente Iván Duque, en diálogo con RCN radio Rionegro, salió en la mañana de este miércoles a hacer algunas precisiones alrededor de las declaraciones que la ministra del Trabajo, Alicia Arango, ha dado sobre una posible reforma pensional.

En una entrevista para Noticias Caracol, Arango, al hablar sobre el trabajo por horas, dijo que “a un ingeniero de sistemas, tú no lo necesitas todo el día en tu oficina, sino dos horas".



Al responder sobre este asunto, Duque dijo que esa modalidad de trabajo por horas “existe en el país” y aseguró que muchas de esas personas trabajan de manera informal por lo que es necesario buscar que se puedan insertar formalmente al mercado laboral y puedan tener protección para la vejez



Sobre las críticas a la Ministra dijo: “Entonces aquí salen algunos atacar, a decir es que la ministra habló de los ingenieros. Hombre la ministra pudo haber tenido un ejemplo y de pronto ese no es el ejemplo que cubra más todos los escenarios generales. Ella no lo hizo para referirse a una profesión en específico ni para demeritar ninguna profesión en específico".



Según Duque, ella lo que estaba realmente planteando es el reto que tenemos en Colombia, que es generar empleos formales.



“El país debe avanzar hacia un sistema de protección integral para la vejez, que parta, primero, del aumento de la cobertura y del ingreso para la mayor cantidad de los colombianos, y segundo, hacerlo con Equidad, de tal manera que los recursos de los subsidios se vayan para las personas más necesitadas”, dijo el jefe de Estado



Para el mandatario, esta tiene que ser una discusión de cara al país, de frente al país en la que se deben abandonar las preocupaciones de corto plazo y pensar en solucionar un problema un problema estructural.



Por eso aseguró que ha habido mucho deseo de algunas personas de generar polémica, confusión, controversia y alimentar odios.

El mandatario reiteró que en Colombia hay muchas personas que están llegando la vejez sin ninguna protección, sin ningún ahorro, lo que en últimas genera pobreza en el largo plazo.



Y en ese sentido recordó que en el país solamente uno de cada cuatro mayores de 65 años tiene algún tipo de protección pensional



POLÍTICA