¿Para qué cita Duque a los partidos políticos?

El presidente Iván Duque se reunirá en la Casa de Nariño con todos los partidos políticos para iniciar diálogos y avanzar en un consenso que permita construir en el Congreso el nuevo texto de la reforma tributaria.



El mandatario quiere dialogar inicialmente con las organizaciones políticas para escuchar qué inquietudes tienen y para plantearles lo que está pensando se debe incluir en el texto.



El jefe de Estado es consciente de que se necesita tramitar cuanto antes la iniciativa y lo mejor que es que ya haya un consenso alrededor de los 'temas gruesos' para que su debate sea más expedito.



Las citas serán 'graneadas' y el mandatario se irá reuniendo con los diversos partidos en el transcurso de los próximo días, le dijo una fuente de la Casa de Nariño a EL TIEMPO.



De hecho, Daniel Palacios, ministro del Interior, explicó que se están adelantando conversaciones con los partidos de la coalición de gobierno sobre temas de la agenda nacional.



"Hoy estamos conversando con los partidos de la coalición de gobierno sobre temas de la agenda nacional, entre ellos iniciar la construcción de un consenso para un nuevo proyecto de reforma que garantice los programas sociales y la estabilidad de las finanzas públicas", señaló.

No todos los partidos parecen estar dispuestos a asistir a la reunión. EL TIEMPO supo que la decisión en Cambio Radical por ahora es no asistir hasta tanto no se reúna la bancada y defina algunos puntos a discutir.



"No nos han citado a reunión y no tenemos previsto ir", dijo este mediodía uno de los jefes de la colectividad.



Por los lados del liberalismo igualmente se anunció que tampoco irán a la reunión. Este mediodía tampoco habían sido convocados formalmente por el Ministerio del Interior para los encuentros



La fuente de la Casa de Nariño señaló que inicialmente los encuentros de hoy se harán con el partido Mira y el Centro Democrático.



Y mientras algunos aseguran este mediodía que no han sido citados a la reunión en Palacio, otros incluso está pidiendo que la convocatoria sea lo suficientemente amplia y que incluso se cite a los sectores de oposición.



El representante uribista Edward Rodríguez destacó es que es momento de escucharnos todos y por eso le propuso al Gobierno Nacional, invitar a Gustavo Petro y a todos los partidos de oposición para que construyamos soluciones y salir de esta crisis que esta viviendo la nación.



¡Es momento de escucharnos todos!.



