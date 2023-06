El hundimiento de la reforma laboral -una de las principales banderas para el presidente Gustavo Petro- es un duro golpe no solo para el primer mandatario sino para su gobierno, pues era una de sus iniciativas con las que esperaba que en el Congreso empezara a marchar su agenda de cambio y que, sin embargo, recibió este martes una fuerte estocada.



A pesar de que el jefe del Estado señaló a los empresarios como responsables de lo sucedido, en el ambiente también quedó la sensación de la poca experiencia de varios de los congresistas del Pacto Histórico para sacar adelante iniciativas de esta magnitud. De hecho, lo vivido hoy en el parlamento es un espejo de esta situación, pues no se alcanzó el quórum para poder debatir.

Así lucía la Cámara de Representantes hacia la 1:55 p.m. donde se iba a adelantar el debate de la laboral.

Por otro lado, de fondo también se evidencia que sin el apoyo de las bancadas de partidos como Conservador y 'La U', que antes eran del Gobierno y ahora son independientes, y con la presión de la oposición. Más aún si se tiene en cuenta lo estrictos que están siendo desde los partidos con la ley de bancadas.



Hay que recordar que, por ejemplo, el Partido Conservador suspendió al representante a la Cámara Alexander Quevedo por participar del debate de la reforma laboral sin importar que las directrices de su colectividad eran no hacerlo. Quevedo fue clave para que el pasado jueves se iniciara la discusión de esta iniciativa. Con su presencia en la Comisión VII de la Cámara de Representantes se conformó el quorum para iniciar el debate en el que finalmente se aprobó la ponencia positiva.

Fue presentada la ponencia para primer debate de la reforma laboral En medio de retrasos y discusiones, fue presentada la ponencia para primer debate del proyecto de reforma laboral, que trae 82 artículos con variaciones frente a la idea inicial del Gobierno. La discusión comenzará la próxima semana.

Cambio Radical, por su parte, igualmente abrió una investigación contra Jairo Cristo pro razones similares, pues argumentan que el representante a la Cámara del Norte de Santander favoreció la votación.



"Se leyó el impedimento presentado por el representante el cual fue aprobado permitiendo que la bancada de Gobierno lograra el quorum necesario para discutir y votar el proyecto en referencia", aseguró el Consejo de Control Ético del partido



Ahora bien, analistas consultados por este diario coinciden, igualmente, que desde la salida del exsenador Roy Barreras, no hay un liderazgo que pueda capotear situaciones que implican un desafío para el Gobierno como el que se está viviendo este martes.



La plenaria del Senado también ha sido aplazada en varias oportunidades este 20 de junio.

Para Yann Basset, director del Grupo de Estudios de la Democracia de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario, este caso es más grave que cuando se hundió la reforma política el año pasado, la cual tuvo que ser archivada porque no contó con los apoyos suficientes.



De acuerdo con el analista, esta situación demuestra que "el Gobierno no va a poder pasar sus reformas si no arma una coalición. Desde que se ha roto la coalición el Gobierno ha insistido en esta idea de que no necesita los partidos y que va a convencer los congresistas uno por uno y es evidente que es una cosa que nunca ha funcionado".



Esta es la primera reforma social que se le hunde al Gobierno, pues la de salud y la pensional ya han avanzado en su trámite y se podrían seguir debatiendo en extras, por lo que siguen vivas.

¿Qué puede hacer el gobierno de Petro ahora?

El Ejecutivo tiene aún una oportunidad para sacarla adelante, pero para esto tendrá que esperar y hacer cambios.



Por un lado, podría volver a radicarla en el próximo semestre legislativo que se inicia el 20 de julio. Pero para esto debe hacer varios ajustes, empezando por modificar términos y algunos aspectos del orden del texto de la propuesta, ya que no puede ser el mismo a la ponencia que tuvo el visto bueno en la Comisión Séptima y que no alcanzó a votarse.



En la comisión séptima de Cámara se llevaba a cabo la discusión de la ponencia de la laboral.

Hay que tener presente, además, que para ese momento, la presidencia de dicha Comisión cambiará, pues ya no estará en manos del representante Agmeth Escaf, sino probablemente de Germán Rozo, del Partido Liberal, una colectividad con la que el presidente Petro ha tenido duros choques, especialmente con el expresidente César Gaviria, jefe de dicho partido.



Para Omar Oróstegui, director del Laboratorio de Gobierno de la Universidad de La Sabana, con el fin de evitar que las otras reformas corran la misma suerte, "es necesario corregir los errores en los procesos de concertación, cálculo político y gestión legislativa".



Lo anterior, dice el analista, porque esto que pasó con la laboral denota "las dificultades que está teniendo la bancada de gobierno y los ministros para sacar adelante varias reformas, en momentos en que la coyuntura política influye en la toma de decisiones de los congresistas, y más aun, en un año de elecciones locales".



Ahora bien, en el Congreso hay voces que señalan que la reforma podría estar viva ya que las sesiones extras que se convoquen tras este 20 de junio se entienden como una prolongación del periodo y la laboral, al ser un proyecto ordinario, podría debatirse en estas sesiones. Eso se definirá cuando publiquen el decreto con los temas que se debatirán en los próximo días.

¿Por qué se hundió la reforma laboral de Petro?

Porque según la Ley Quinta, este proyecto, para poder continuar su trámite, tuvo que haber sido aprobado en primer debate en la correspondiente comisión permanente de cada Cámara, o en sesión conjunta de las respectivas comisiones de ambas Cámaras.



En este caso, el debate no se pudo adelantar en la Comisión Séptima por falta de quorum. Los congresistas suficientes no llegaron a la sesión y esta tuvo que ser levantada. El debate ahora giran en torno a si se podría continuar el debate en las extras, pero en lo que respecta al presidente Petro, este ya la dio por hundida.



REDACCIÓN POLÍTICA