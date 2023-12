Reforma laboral: el pedido que el presidente Gustavo Petro les hizo a los ponentes

Hace dos semanas, solo con la firma de tres ponentes, se radicó la reforma laboral en el Congreso. Se trata de otra de las iniciativas claves para el Gobierno Nacional; sin embargo, este proyecto no ha logrado avanzar como se esperaba en el Congreso.



El semestre pasado se cayó por falta de tiempos y desde mitad de año se dijo que lo volverían a intentar en este semestre que está a punto de terminar. Los ponentes que firmaron la iniciativa son María Fernanda Carrascal (Pacto Histórico), Germán Gómez (Comunes) y Alfredo Mondragón (Pacto Histórico).



Los congresistas tuvieron tres meses para hacerle cambios al articulado original que volvió a presentar el Gobierno a finales de agosto. Sin embargo, las modificaciones como resultado de diferentes espacios de discusión técnica, que contaron con la participación de la ministra del Trabajo, Gloria Inés Ramírez, y el viceministro de Empleo y Pensiones, Iván Jaramillo, son mínimas.

El nuevo texto trae 98 artículos, una cifra superior a los 92 que tenía la ponencia que presentó en el Congreso el Gobierno.

El presidente Gustavo Petro, por su parte, les hizo una petición a los ponentes. El pasado 10 de diciembre, el primer mandatario informó que en una reunión que tuvo con los representantes les pidió "que en negociaciones laborales por rama productiva se tenga un mecanismo diferenciador para la microempresa y la pequeña empresa".

El mandatario se pronunció en su cuenta de X. Foto: Presidencia

Las principales propuestas de la reforma laboral

Así quedaría la jornada laboral con el nuevo proyecto de reforma laboral. Foto: iStock - Sergio Acero Yate. EL TIEMPO

En el nuevo proyecto se mantiene que la jornada nocturna irá desde las 7 de la noche y no desde las 9 de la noche, como es en la actualidad. Igualmente, el recargo dominical y festivo no será del 75 por ciento sino del 100 por ciento y su implementación será gradual.



También quedó igual la licencia de paternidad. Esta aumentará de manera progresiva hasta llegar a 12 semanas en el 2026, así: en el 2024 subirá a ocho semanas, en 2025 llegará a 10 semanas y en 2026 a 12 semanas.



Sobre las plataformas digitales de reparto, el texto sigue diciendo que hay dos tipos de relación posible. La primera es a través de un contrato independiente, en donde las plataformas pondrán el 60 por ciento del aporte de salud y el 60 por ciento de pensión y el trabajador el 40 por ciento restante, respectivamente. Igualmente, las plataformas pagarán el 100 por ciento del aporte en riesgos laborales.



Entre los cambios que trae el nuevo texto está que dice que el Gobierno podrá destinar recursos del Presupuesto General de la Nación para incentivar la contratación de aprendices.



Igualmente se especifican las cuotas de aprendices en las empresas y se dice que las empresas obligadas a cumplir la cuota tendrán que cancelar al Sena un valor mensual que corresponderá a dos salarios mínimos mensuales por cada aprendiz que no contraten.



REDACCIÓN POLÍTICA con información de ECONOMÍA