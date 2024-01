Presidente Petro le dice a Uribe que reforma laboral no es solo subir el salario mínimo

El presidente Gustavo Petro le respondió al expresidente Álvaro Uribe frente a su comentario de que no es necesario hacer una reforma laboral, pues solo con el aumento de este año del salario mínimo es más que suficiente.



(Puede ver: Primer choque entre Presidente y Federico Gutiérrez como alcalde: fue por discurso)

“Sí al aumento del salario y no a la Reforma Laboral. Con el aumento del salario ya hicieron la Reforma Laboral”, fue uno de los comentarios del que gobernó Colombia entre 2002 y 2010.



Ante dicha postura, el presidente Gustavo Petro se manifestó para contradecir a Uribe y expresarle que el aumento del salario no significa necesariamente que se alcance todo lo que busca el proyecto que actualmente está en trámite en la Comisión Séptima de Cámara.

Aun falta más estabiliad laboral y garantizar que las noches son noches y los sábados y domingos, sábados y domingos como en cualquier otro pais de la tierra. Por eso en esas horas debe haber recargos salariales, señor expresidente. https://t.co/uBMZuZEAFD — Gustavo Petro (@petrogustavo) January 2, 2024

“Aun falta más estabiliad laboral y garantizar que las noches son noches y los sábados y domingos, sábados y domingos como en cualquier otro pais de la tierra. Por eso en esas horas debe haber recargos salariales, señor expresidente”, dijo Petro en un trino.



(Además: Presidente Petro le propone a Residente concierto gratuito por crisis en Franja de Gaza)



El presidente ha dicho en anteriores ocasiones que parte de su objetivo con su proyecto es cambiar varias de las modificaciones que se hicieron en la reforma laboral de 2002. En ese momento se modificaron los horarios de las jornadas y el pago de los dominicales y festivos.

La postura de Uribe

El expresidente Álvaro Uribe Vélez cuestionó en la mañana de este martes 2 de enero la reforma laboral del gobierno del presidente Gustavo Petro y dijo que con el aumento del salario mínimo queda demostrado que no es necesaria dicha iniciativa. "Se puede mejorar al trabajador sin la Reforma Laboral", afirmó en su cuenta de la red social X.



"Con la reforma laboral nos llevan para Venezuela, con un código laboral inaplicable; para Argentina, donde por más de una década no han creado empleos formales; para Cuba, con el Estado como único empleador y trabajadores paupérrimos y sin esperanza", agregó el jefe del Centro Democrático.



(Además: Ministerio del Interior da la bienvenida a los nuevos gobernantes locales)



Según Uribe, anteriormente había estabilidad a los 10 años y casi ningún trabajador llegaba a ese tiempo, pero en su gobierno se instauró, dijo, una tabla de indemnización "bastante alta".



"La estabilidad depende del crecimiento, la confianza de la inversión, la capacitación del trabajador, no del temor generado por el exceso de regulaciones", señaló.

Más noticias