Desde la Plaza de Armas, en el centro de Bogotá, el presidente Gustavo Petro les habló a los manifestantes que llamó a las calles a respaldar al Gobierno este martes, y anunció puntos claves que tendrían las próximas reformas que presentará su administración al Congreso. Una de ellas, la reforma laboral.

El mandatario explicó que este proyecto buscaría que se reconozcan las horas extras a quienes trabajen después de las 6:00 p.m. También, "qué exista un sábado y domingo que se consideren días de descanso, y que por tanto al trabajar más allá de las seis, o trabajar un sábado y un domingo, haya horas extras en el salario".



Petro, en un discurso duro que recordó sus intervenciones de campaña, dijo que "el capitalismo no crece sobre la base del trabajo esclavo (...) la productividad no nace de extender la jornada de trabajo, no nace de intensificar el trabajo de la gente. Nace de vincular el saber a la producción".



Según lo expuesto por el presidente, la reforma "trata de la dignidad del trabajador y la trabajadora, trata de la estabilidad laboral, es que si el mundo del trabajo es más estable el trabajador llega a querer la empresa de la cual no es propietario, a aportar su vida a un enriquecimiento más estable que debería repartirse entre mejores salarios y mejores ganancias".



Ganancia y salario pueden crecer ambos, dijo, si a la producción se vincula "el conocimiento".



El presidente no adelantó cuando se presentará, pero sí que la reforma laboral será enfocada "en función de la universidad y el conocimiento".



REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS