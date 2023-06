La ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, estuvo ausente durante el hundimiento de la reforma laboral por falta de quórum en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes de este martes. En ese momento, la funcionaria estaba en un viaje en el exterior.



En el día después de un hecho político que el presidente Gustavo Petro calificó como “muy grave” distintos sectores ponen el foco sobre la responsabilidad de la ministra y sus consecuencias.



“Una regla de oro no escrita en política”, escribió el exministro de Hacienda Mauricio Cárdenas es la siguiente: “Un ministro o ministra nunca puede dejar de asistir a las votaciones de los proyectos de ley de su sector. No hay excusa válida ni viaje importante. En mi caso estuve en todas las votaciones de las 50 leyes que tramité como minHacienda”, argumentó él.El viaje de la ministra Ramírez causó sorpresa porque durante la elaboración del texto del proyecto ella fue una de las más activas y diligentes.

Gloria Inés Ramírez, ministra del Trabajo. Foto: Sergio Acero. EL TIEMPO

“La ministra del Trabajo, Gloria Inés Ramírez, cae bien. Durante toda su trayectoria pública nos ha hecho temerla por su extremismo jacobino, pero su ejercicio en el Gobierno lo ha hecho con habilidad y prudencia”, escribió, por ejemplo, en su columna dominical de EL TIEMPO María Isabel Rueda.



En su análisis, Rueda muestra sus desacuerdos con la reforma pero concluye: “Espero que este diagnóstico no le quite su agradable sonrisa y no endurezca sus buenas maneras”.



En un Congreso en el que buena parte de los miembros del Pacto Histórico están hasta ahora adquiriendo la experiencia necesaria para sacar adelante iniciativas de tanto peso, la ministra era una de las voces más autorizadas y escuchadas en el parlamento. Sin embargo, en el día decisivo no estuvo.

La ministra Ramírez se fue para estar en el “Encuentro de Ministras de Trabajo: Hacia una Internacional Laborista Iberoamericana”, que se realiza en Madrid (España).

Su comisión en el exterior fue aprobada en el Decreto 0956 del 16 de junio de 2023.

La pregunta que gravita ahora en el ambiente es cómo valoraran esta situación en Palacio.

Durante su discurso en la carrera séptima, el presidente Pero les pidió a los miembros de su gabinete hacer un esfuerzo para responder a las expectativas de cambio. "Todo ministro y ministra debe obedecer el mandato popular. Ministro o ministra que no haga caso, se va. Ese es el cumplimiento del programa de Gobierno. Ustedes lo vigilarán", sostuvo en ese momento.



Discurso del presidente Petro durante las marchas del 7 de junio. Foto: Mauricio Moreno. EL TIEMPO

Tras el hundimiento de la reforma, Petro afirmó: “El hundimiento de la reforma laboral es muy grave. Demuestra que la voluntad de paz y de pacto social no existe en el poder económico. Dueños del capital y de los medios lograron cooptar el Congreso en contra de la dignidad del pueblo trabajador”.Y agregó: “Creen que las ganancias salen de la esclavitud, las largas jornadas y la completa inestabilidad laboral. El gobierno del cambio no abandonará los intereses de la trabajadora y el trabajador”.

Por su parte, en la web de Casa de América en donde se desarrolló el encuentro de la ministras dice:



"Encuentro de ministras iberoamericanas de trabajo: 'Hacia una Internacional laborista iberoamericana. Construir un futuro del trabajo verde y feminista para el siglo XXI'.



El mundo del trabajo está sufriendo cambios inéditos, complejos y desafiantes. La recuperación tras la pandemia, los retos geopolíticos, la emergencia climática o la transformación digital, unidos a un contexto social delicado, exigen de forma acuciante políticas comprometidas con el trabajo decente y la justicia social.

Impulsada especialmente por Gobiernos transformadores, la agenda política iberoamericana está situando en el centro asuntos prioritarios como la igualdad de género y la defensa de la diversidad en el mercado laboral, la adaptación al cambio climático de los mercados laborales o el trabajo decente y con derechos en las nuevas formas de prestación de servicios.



Las ministras de trabajo de varios países iberoamericanos se reúnen en Casa de América para definir una agenda común de compromiso con las personas, la democracia y el planeta. Se trata de consolidar el proyecto compartido y seguir avanzando juntos hacia sociedades más justas e inclusivas, blindando los derechos laborales y sociales ante las transiciones que atravesamos".



