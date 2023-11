El 'vainazo' del ministro Jaramillo a la Alianza Verde por reforma de la salud

Tras la reunión Petro-Uribe, el encargado de dar su balance por el gobierno fue el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo. Además de dar detalles del encuentro, se fue lanza en ristre en contra de las representantes de la Alianza Verde que se han opuesto al proyecto de Gobierno.



"Uno es de oposición o de Gobierno", dijo el ministro, quien cuestionó a aquellos que "lo único que han hecho es hacer oposición. Se salen, golpean al Gobierno. Uno debe asumir una posición clara".



En ese sentido, les recriminó a los verdes la burocracia que se les ha entregado y que no se ha traducido en apoyo a los proyectos del Gobierno.



"Uno no puede tener representación en el Gobierno, importante en Bogotá, como el Sena y el Icetex y hacer oposición", aseveró.



"Este Presidente es muy generoso porque le permite disfrutar del gobierno a los que están haciendo oposición", añadió Jaramillo, que llegó a decir que incluso le han negado estos cargos a los cercanos del petrismo para dárselo a este partido.



"Si fuera otro gobierno, ya no hubiera quedado ni uno", concluyó el ministro.