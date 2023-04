El presidente del Congreso, Roy Barreras, en declaraciones a los periodistas en su gira en Estados Unidos, pidió avanzar con la votación del articulado de la reforma de la salud en la Comisión Séptima de la Cámara y avanzar en la ponencia de otros proyectos.



Barreras, quien se encuentra acompañando al presidente Gustavo Petro en su gira por norteamérica, hizo una llamado a dicha comisión para que avance en la discusión de los artículos y a que se ponga fin a la “estrategia” para frenar la discusión.



"Es normal en cualquier proyecto que haya diferencias de fondo. Para eso son los debates en el Congreso. Lo que raya en el absurdo es el filibusterismo, recusaciones ridículas, levantar las sesiones para no debatir. No más espectáculo con la Reforma a la Salud. Pido responsabilidad. Coalición debe votar hoy artículos en los que hay acuerdo y luego a voto limpio aquellos en los que no hay consenso… y avanzar", agregó Barreras, quien recalcó el mensaje en su cuenta de Twitter.

El senador señaló que la agenda legislativa es mucho más amplia y que es importante avanzar en temas como la reforma del Sistema Nacional Ambiental, el Código Minero, la ley de Sometimiento, la humanización carcelaria o el Plan de Desarrollo.



"No puede ser que todo se concentre en una sola de la reforma que ha sido muy accidentada. No más conversaciones inútiles afuera del Congreso, creo que ese espectáculo de la reforma a la salud hay que terminarlo resolviendo en la Comisión Séptima hoy (miércoles)", agregó.



Y es que, como es bien sabido, la consolidación de las mayorías y el tiempo son los principales obstáculos del Gobierno, pues le quedan nueve semanas y media para sacar adelante esta reforma, así como las demás, como la laboral y pensional, que todavía no tienen ponencias y, además, también pasarán por esta Comisión, donde el Gobierno parece no tener el panorama nada sencillo.



Finalmente, el presidente del Senado señaló que este miércoles tendrá una reunión con la bancada demócrata del Congreso de los Estados Unidos y con sectores republicanos para explicar en qué consiste la 'paz total'.

