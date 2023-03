Desde que se empezaron a conocer puntos sobre el proyecto de reforma de la salud son muchos los sectores que han levantado su voz de preocupación al respecto, como partidos políticos, gremios, empresarios y ciudadanos.



El gremio de las EPS, por ejemplo, ha señalado en varias ocasiones que les preocupa el rol que cumplen las Entidades Promotoras de Salud, pues aseguran que si bien tienen cabida en el modelo, la reforma las obliga a someterse a un régimen tarifario que reduce por completo las posibilidades de operación en el nuevo sistema.



De acuerdo con lo presentado en el proyecto por la ministra de Salud, Carolina Corcho, la reforma se fundamenta en cinco pilares que tienen como eje transversal un sistema preventivo que implica la cobertura integral de todos los factores que determinan la salud de los colombianos: desde la satisfacción de sus necesidades sanitarias básicas, los diagnósticos oportunos, el tratamiento de la enfermedad, su recuperación y los cuidados paliativos.



Para ello, se propone una salud territorializada en la que la familia tendrá el sistema para todos sus miembros con puntos de entrada configurados en los llamados Centros de Atención Primaria (CAPS), que atenderán, en promedio, a 25.000 personas; lo anterior, según el lugar de vivienda o de trabajo de los adscritos.



A la par, se plantea que los equipos médicos visiten de manera rutinaria los hogares con el objeto de intervenir, de manera temprana, las causas de la enfermedad o atenderla en estados primarios.



También se propone la configuración de unas redes integradas e integrales de hospitales a los que llegarán los enfermos cuando necesiten, con la configuración de un subsistema de referencia y contrarreferencia que, en teoría, le dará seguimiento específico a cada paciente.



Mientras esto ocurre, las EPS que hoy se encuentran habilitadas tendrán presencia regional en los lugares donde hagan presencia mayoritaria. Y en los sitios en donde no existan estas entidades, la Nueva EPS realizará esta tarea, por lo que también se contempla fortalecerla



Sin embargo, los términos que maneja el proyecto de reforma de la salud han sido confusos para miles de ciudadanos, quienes no tienen claro qué es exactamente lo que plantea el Gobierno.



Ante estas confusiones, el presidente Gustavo Petro se refirió en 'Informativo Colombia Hoy', programa radial de la Presidencia, e intentó explicar en términos sencillos y con ejemplos el cambio que busca para la salud en Colombia y los problemas que tiene el sistema actual.



"La EPS no es la clínica, no es el hospital, no son las personas de salud que hay en esos espacios. La EPS es un intermediario, no usa dinero de ella o de sus dueños, usa exclusivamente el dinero público del presupuesto o de las contribuciones de trabajadores asalariados", inició explicando el mandatario.



Así las cosas, procedió a explicar cómo funciona la relación actualmente entre las EPS y las IPS: "¿Qué es lo que hace la EPS? Afilia. Y por la cantidad de afiliados se gana un billete, entra un ingreso público a esa entidad, varias de ellas privadas, y son las que envían el dinero a los hospitales y clínicas que hacen el tratamiento a los pacientes, que es a donde vamos enfermos".



Seguido a esto, planteó lo que, desde su perspectiva, falla en el actual modelo. En este punto se refirió a las demoras de las EPS para ejecutar los pagos correspondientes a las clínicas y hospitales, lo que genera crisis económicas en las IPS.



"Lo que sucede ahí es que el hospital hace los tratamientos de las personas que envía 'X' EPS y pasa la factura a la EPS para que le paguen al hospital y ahí empiezan 'que fue que, que espere'. Cuando eso se hace en masa el hospital va a quebrar porque no tiene con qué pagarle al médico, al enfermero y tiene que cerrar servicios", detalló.

