Luego de cuatro horas de debate en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes sobre la reforma de la salud, y de que se aplazara la discusión, un video de Verónica Alcocer, primera dama de la Nación, entrando a los salones de la Comisión Séptima causó polémica en redes sociales.



(Además: Choque de Petro y su coalición empantana la reforma de la salud, ¿qué viene?).

Además, de acuerdo con Blu radio, Alcocer estará presente en un desayuno que se realizará en la mañana de este miércoles en la Casa de Nariño con los 21 congresistas de la comisión séptima de la Cámara.



Este encuentro se realizaría a las 7:30 de la mañana y tendría como objetivo concertar un acuerdo final para el debate de la reforma de la salud.



(Le puede interesar: Conservador y ‘la U’ no votarán la reforma de la salud del gobierno Petro).



Hay que recordar que fueron 12 votos a favor y 9 en contra los que impidieron que se iniciara en forma la discusión de la primera de las llamadas reformas del cambio, cuya discusión, si bien fue radicada a comienzos de febrero, no ha empezado porque el Ejecutivo no ha logrado consolidar las mayorías necesarias.

La ministra de Salud, Carolina Corcho, sale tan solo minutos después de aplazado el debate sin dar declaraciones a medios. Foto: César Melgarejo. EL TIEMPO

La Comisión Séptima de la Cámara de Representantes, presidida por Agmeth Escaf, del Pacto y cercano a la primera dama, Verónica Alcocer, estaba citada para las 8 de la mañana de este martes. Sin embargo, el debate se inició hacia las 3 de la tarde, pues los partidos Conservador y de ‘la U’ estaban reunidos para decidir si acompañaban o no la reforma de Petro impulsada por la polémica ministra de Salud, Carolina Corcho.

(Lea también: La parada que le pegó Carlos Antonio Lozada a ‘Iván Mordisco’).



Si bien es cierto que no se conoce con exactitud el motivo de la visita de Alcocer al Congreso, algunos medios, como 'Semana' y 'La Silla Vacía', coincidieron en que la primera dama habría entrado a una reunión con la Ministra de Salud, Carolina Corcho, el ministro del Interior, Alfonso Prada, y los ponentes del proyecto.



El debate en Comisión Séptima de la Cámara de Representantes se reanudará hoy a las 10 de la mañana.

