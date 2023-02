El presidente Gustavo Petro habló en la tarde de este lunes desde la plaza de Armas de la Casa de Nariño durante el acto simbólico de la radicación de la reforma de la salud. Señaló que con este proyecto se ha llegado a "otro momento clave de este gobierno".



Según el mandatario, lo que desean con esta reforma de la salud es que "un médico pueda ir a cualquier lugar del territorio nacional y atender a cualquier persona. Que el territorio se pueda organizar de tal manera que su gente y sus habitantes puedan ser atendidos de manera permanente por equipos de salud profesionales. Queremos que una médica pueda atender en la casa de una familia campesina por muy alejada que esté".



Los criterios fundamentales de la reforma, de acuerdo con la intervención de Petro, son: una atención primaria, "predictiva que cubre a toda la sociedad como un derecho fundamental, tratando de evitar la enfermedad"; un fondo público de recursos que se llamará ADRES y tendrá la función de pagar directamente a unas redes hospitalarias y de clínicas público-privadas "que se organizarán regionalmente para que el territorio de salud "tenga eficiencia en remitir a sus pacientes".



Enfatizó en que con esta reforma "no habrá más clientes en la salud pública".

Los puntos claves de cómo funcionaría el sistema de salud

Petro explicó cómo funcionaría el nuevo sistema de salud en caso de ser aprobado por el Congreso de la República. Dijo que esto solucionaría la fragmentación que hay en el país sobre los lugares donde hay una buena atención y donde no.



El mandatario señaló que la atención de los ciudadanos iniciará en lo que llamó los "Centros de Atención Primaria" (CAP). Según Petro, estos no son una "simple instalación donde unas personas atienden".



Dijo que son "un territorio de aproximadamente 20.000 personas en general. Habrá una labor de plantificación paulatina en este tránsito para que todo el territorio quede cubierto a través de estos territorios de salud y nadie quede por fuera de ninguno de estos territorios, que tendrán un centro en el CAP".



Aseguró que la labor principal de estos centros es "una fuerza de la salud profesional que pueda atender de manera permanente, diaria y cotidiana en sus casas a las familias de ese territorio de la salud".



El presidente Petro le entrega a la ministra de Salud la reforma. Foto: Sergio Acero Yate / EL TIEMPO

Dichos "territorios" estarán, según dijo, en todos los lugares de Colombia "donde la gente tiene capacidad de pago y también ofrecerá el mismo servicios en donde la gente hoy no tiene con qué comer".



Petro anunció que, si se aprueba la reforma, él se afiliará a un CAP "y cada uno de ustedes, toda la población colombiana, quedará apadrinada en esa fuerza de la salud territorial, en esos centros de atención primaria".



El mandatario explicó: "Allí podrán ser atendidos o los médicos irán a tu casa para que seas atendido. Cuando se descubra la enfermedad, ahí si entraremos al segundo nivel".



Dicho nivel son los hospitales y clínicas públicas o privadas. Según el Presidente, allá los funcionarios del CAP remitirán en caso de enfermedad para la atención integral "hasta donde nuestra ciencia alcance. No habrá una intermediación del recurso público".



Para lo anterior, mencionó, se recogerá una institución ya existente: la ADRES, a donde, según Petro, llegarán "todos los recursos de la salud y cuando un hospital facture por la atención que le han dado a un paciente, esa factura se remitirá a la ADRES para que esta compare con un sistema tarifario a nivel nacional que se va a crear y si está correcta, gire los recursos al hospital, clínica o consultorio".



Reforma de la salud: ¿y qué pasará con las EPS?

Petro se refirió al funcionamiento de las EPS en el sistema actual. El jefe de Estado cuestionó que el dinero público se estaba tramitando en manos de privados "con un criterio de selección que nos pareció que no funcionaba bien".



Para el Presidente, las entidades prestadoras de salud estaban funcionando con una "tendencia perversa creada por el mercado mismo". Expuso que esta consistía en "llevar al paciente - sin haber tenido una atención primaria (...) y con una cultura que tratase de evitar la aparición de la enfermedad - a ser un cliente".



También criticó el hecho de que los pacientes son remitidos a hospitales que "muchas veces eran del propietario de la EPS". Para Petro, actualmente no hay control en ese sentido por lo cual, expuso, "esos recursos de la salud se fueron esfumando".



Petro sostuvo que eso no seguirá pasando si la reforma de la salud se vuelve ley.

¿Y los privados?

De acuerdo con la explicación del mandatario, sí podrá haber, por ejemplo, centros de atención primaria privados, "pero planificados dentro del ordenamiento territorial de la salud".



Sobre los hospitales y clínicas privadas, aseguró que no se cerrará "ni una". Pero eso sí, dijo que el dinero público se manejará en lo público.



“Lo que no queremos es que la salud misma se organice como un mercado.(...) El sistema de salud que surge de esta ley es un sistema planificado, con una fuerte presencia estatal, pero mixto porque permite la presencia privada”, puntualizó.



El mandatario señaló que la diferencia es que el sistema que propone su gobierno tiene una planificación que tiene como objetivo central el derecho a vivir del ser humano y no la “utilidad y la codicia". Esa es la gran diferencia”, agregó.



Asimismo, recalcó que con el nuevo modelo que proponen se rompe con la forma de gerenciar que ha llevado a Colombia “a la exclusión, a la desigualdad y a la violencia”.



“Ese es el debate que queremos generar. Es el derecho fundamental garantizado a la salud, la educación, a lo laboral, la base real de la ‘Paz Total’ en Colombia”, puntualizó.



Finalmente, el Presidente envió un mensaje a los congresistas y les dijo que eran ellos quienes ahora tenían la palabra y el debate.



“Ahora entregamos el que será uno de los pilares para transformar a Colombia en potencia de la vida. (...) En sus manos queda, en primera responsabilidad el que este proyecto, el proyecto de la salud, es el proyecto que hace de Colombia un reino de la vida”, dijo antes de entregar el proyecto a la ministra Corcho.

Aura Saavedra y Camilo Castillo

REDACCIÓN POLÍTICA