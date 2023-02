El Gobierno confirmó que el proyecto de ley de la reforma de la salud no tendrá mensaje de urgencia en el Congreso.



Según Mauricio Lizcano, director del Departamento Administrativo de Presidencia, la decisión se tomó para garantizar "un debate amplio y suficiente en cada una de las comisiones y las plenarias de Cámara y Senado".



Esta declaración reafirma lo que el presidente Gustavo Petro dijo semanas atrás en su cuenta de Twitter. “Nunca hemos dicho que el proyecto de reforma a la salud tenga mensaje de urgencia”, señaló el mandatario en repuesta a las críticas que recibió en aquel momento del Partido Conservador.



Esto quiere decir que, a diferencia de lo que sucedió con la reforma tributaria del año pasado, este proyecto de la salud seguirá su curso normal en el Congreso. Es decir, iniciará su discusión en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes y después pasará a la plenaria de la misma. Luego de esto, el articulado llegará al Senado y recorrerá los mismos pasos, ya que se trata de una ley ordinaria.

La reforma a la salud no tendrá mensaje de urgencia lo que garantizará un debate amplio y suficiente en cada una de las comisiones y las plenarias de Cámara y Senado. — Mauricio Lizcano (@MauricioLizcano) February 14, 2023

Recordemos que días atrás la representante a la Cámara Catherine Juvinao lanzó una advertencia sobre el trámite de esta reforma, la cual, según la congresista, debe ser una ley estatutaria y, en esa medida, comenzar su discusión por comisiones primeras de Senado y Cámara y no por la séptima, como es la intención del Ejecutivo.



"El Gobierno ahorita la va a meter por Comisión Séptima porque dice que no hay necesidad de que sea estatutaria, que eso será una ley ordinaria. Con el concepto jurídico de mis abogados, creemos que eso va a comprometer la exequibilidad de la reforma de ser aprobada ante la Corte Constitucional", explicó la congresista.



En ese punto coincide el senador liberal Alejandro Vega, quien afirmó que la reforma no debe discutirse en sesiones extraordinarias.



"El Art. 152 de la Constitución y la Corte Constitucional establecen claramente que, si una ley toca elementos conceptuales y estructurales mínimos de un derecho fundamental y pretende regularlo integralmente, se está ante una Ley Estatutaria", dijo en su cuenta de Twitter.

