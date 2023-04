El ministro del Interior, Alfonso Prada, no menciona puntualmente a la señora ministra de Salud, Carolina Corcho, pero es clara su desautorización.



Se trata del proyecto de reforma de la salud y de su ponencia, presentada ya a la Cámara de Representantes. El ministro Prada sostiene que ya hay un acuerdo entre el presidente Petro y los partidos y notifica que ese acuerdo “debe respetarse”.

Ante las claras diferencias que hay entre el ministro Prada y la ministra Corcho, el titular de la cartera del Interior notifica que él “maneja las relaciones con el Congreso” y que llevará el debate, en esta semana de Pascua, al Congreso de la República.

El diálogo con el ministro para EL TIEMPO comienza así:

Señor ministro, hay una reacción general por parte de los partidos que no están de acuerdo con que el Gobierno esté hablando individualmente con parlamentarios y desconozca a los partidos. ¿Usted qué opina?

​

Yo no sé quién se inventó que en el Gobierno ahora íbamos a hablar individualmente con los congresistas y despreciar a los partidos.



(Más entrevistas: ‘Cese del fuego con Eln es prioritario y cuanto antes, mejor’: Iglesia católica)

La señora ministra de Salud habló con dos de ellos…

​

Yo soy el ministro de la Política, coordino las relaciones con el Congreso y no he dejado de hablar con los partidos. No vamos a cambiar esa estrategia. Uno habla individualmente con los congresistas cuando tengan inquietudes, pero siempre se mantiene un nivel de diálogo institucional con los partidos y sus bancadas. Nosotros lo vamos a mantener.

En este caso puede que haya un problema no usual de comunicación interna entre los ponentes y sus partidos que habrá que superar. FACEBOOK

TWITTER

Pero es que una cosa fue el acuerdo al que llegaron el Gobierno y los partidos y otra, la ponencia presentada que es contraria al acuerdo...

​

¿Quién presenta una ponencia? En este caso puede que haya un problema no usual de comunicación interna entre los ponentes y sus partidos que habrá que superar.

¿Me quiere explicar su respuesta?

​

Nosotros, como Gobierno, presentamos un proyecto de ley que reforma el sistema de salud en Colombia. Lo discutimos con los partidos durante varios meses. Hace unos días anuncié que teníamos un acuerdo del 99 %.

Entonces, ¿qué es lo que genera tanto ruido sobre el futuro del proyecto?

​

Que la ponencia presentada, supuestamente, no respetó los acuerdos con el Presidente y los partidos en la mesa…

¿Y cómo se va a superar esa dificultad?

​

Vamos a recuperar nuevamente la tranquilidad en el trámite del proyecto, respetando los acuerdos que construimos en muchas horas de debate.



(Además: ‘No lo vamos a permitir, no vamos a ver policías secuestrados’)

Pero la ponencia es diferente al acuerdo…

​

Así es. Vamos a tener que ir todos al primer debate: las bancadas, los partidos y el Gobierno. Vamos a corregir lo que haya que corregir, ajustar lo que haya que ajustar para reafirmar la vigencia de lo acordado.

¿Y a qué adjudica usted que la señora ministra de Salud se haya apartado del acuerdo e insista en su posición inicial?

​

Ella sostiene que no se ha apartado del acuerdo y que el texto de la ponencia lo recoge. Se ha presentado una polémica sobre eso, es lo que dicen los presidentes de los partidos prematuramente, porque creo que se pronunciaron fue sobre un borrador, y eso lo vamos a verificar en el debate de la semana de Pascua.

La ministra considera que se están cumpliendo los acuerdos. Los presidentes de los partidos consideran que no. FACEBOOK

TWITTER

¿Pero usted insistirá en que se debe respetar el acuerdo?

​

Sí. Y le reitero, la ministra de Salud interpreta que con este texto de articulado contenido en la ponencia se están respetando los acuerdos, pero sobre eso tienen reservas los presidentes de los partidos. La ministra considera que se están cumpliendo los acuerdos. Los presidentes de los partidos consideran que no.

Los dirigentes de los partidos coinciden con usted, pero dicen que es muy distinto a lo que propone la ponencia apoyada por la ministra…

​

La ministra también insiste en que la ponencia contiene el acuerdo…

Pero si es distinto, ¿qué pasará?

​

Pues tendremos que ajustarnos para cumplir el compromiso del Gobierno.

¿Si es por dos o tres artículos, se podrían eliminar?

​

No, se deben redactar bien.

Es decir, reformarlos…

​

Sí, si llegamos a esa consideración, pues habrá que ajustarlos y ya.

Medios y dirigentes políticos han dicho que la ministra Corcho es sumamente radical y que es difícil negociar o conversar con ella…

​

No, yo defino a la ministra Corcho como una persona que tiene conocimiento y convicciones.

Tendremos que ajustarnos para cumplir el compromiso del Gobierno. FACEBOOK

TWITTER

Pero la voz del Gobierno no es la voz individual de cada ministro. El Gobierno dice que se respetan los acuerdos. ¿Por encima de la opinión de los ministros?

​

Así es. Con una aclaración, varios ministros participamos en las deliberaciones y conclusiones de las reuniones con el propio Presidente y él ha estado muy pendiente de que en este caso seamos fieles con el acuerdo.

Y según el acuerdo, ¿las EPS continuarán?

​

Sí, señor. Pero pasan de ser aseguradoras a ser gestoras. Y van a mantenerse como administradoras del sistema junto con el Estado. Es decir, que lo que acordamos fue la creación de un sistema mixto de salud, no un sistema público como el que se proponía, ni privado como existía. El gran debate esta semana de Pascua será sobre si la gestión del riesgo financiero y de salud es también asumida con corresponsabilidad. Para algunos, el sistema, como va redactado, dice que la gestión del riesgo quedó solo pública y lo que se había acordado es que en el sistema mixto fuese compartido el riesgo. Pero ese es un tema que tendremos que precisar con la ministra de Salud en los debates en el Congreso.

¿Pero el aseguramiento privado continuará?

​

Se acordó que el aseguramiento como tal no iba a existir en cabeza de las antiguas EPS, sino que era un aseguramiento social como garantía integral en salud que brinda el Estado para toda la población. Diferente es que ya en el desarrollo del sistema, la gestión del riesgo en salud particularmente sea en corresponsabilidad de las gestoras y el Gobierno. Ahí puede haber una diferencia en la interpretación que tendremos que resolver en el Congreso.



(Siga leyendo: Juan Fernando Petro, hermano del Presidente, pide diálogo con los extraditables)

¿Cuáles son los artículos que hay que mirar o revisar?

​

Uno, cuáles son las funciones del Estado en la prestación del servicio de salud. Y dos, cuáles son las funciones de las gestoras. Para algunos, las funciones de las gestoras no son claras y entonces habrá que aclararlas de conformidad con el acuerdo que se ha hecho entre los partidos y el Presidente.

Pero hubo una gran reacción por parte de los dirigentes de los partidos sobre la decisión de la señora ministra de Salud de dialogar individualmente con parlamentarios…

​

Le reitero que, en ejercicio de mi función como ministro del Interior, vamos a mantener relaciones con los partidos y con los congresistas, como lo hemos venido haciendo exitosamente dentro del marco de la coalición. En este punto concreto de la salud mantendremos esa misma estrategia de relacionamiento con los partidos y sus bancadas, y definiremos el texto final con los congresistas en los debates.

Le insisto: el acuerdo es distinto a la ponencia acordada con la ministra…

​

Yo le puedo afirmar a usted que hay un consenso casi unánime en relación con el contenido del proyecto de salud. Ahora, si el contenido de la ponencia no es fiel a los acuerdos con el Presidente, pues habrá que ajustarlos en el debate, que es lo que han pedido los presidentes Dilian y Efraín Cepeda. Y me parece que los textos hay que mirarlos con tranquilidad, con juicio, pero también con todo el nivel técnico que requiere la redacción tan compleja en un proyecto de estos tan especializado.

Si el contenido de la ponencia no es fiel a los acuerdos con el Presidente, pues habrá que ajustarlos en el debate. FACEBOOK

TWITTER

Entonces, ¿no hay guerra entre el acuerdo y los ponentes?

​

No hay guerra. Va a haber acuerdo.

¿Pero, existen o no diferencias con la ministra?

​

Es en el articulado donde tenemos diferencias. La ministra Corcho dice que su texto refleja los acuerdos con el Presidente, los ponentes y los partidos. Los presidentes de los partidos dicen que no es exactamente así. Entonces, para eso es el debate en el Congreso. Seguramente uno de los dos tiene razón. Lo vamos a definir en el Congreso.

¿Usted va a defender el acuerdo con los partidos?

​

Yo voy a defender el acuerdo.

¿Eso es alejarse de la posición de la ministra Corcho, no?

​

No, no se trata ni de alejarse ni de acercarse, sino de ser absolutamente leal a la palabra del Presidente.

Es decir, cumplir el acuerdo.

​

Sí, señor.

Para usted, ¿cuál es el tema más importante del acuerdo?

​

Primero, que se crea un sistema mixto de salud; segundo, con centros de atención primaria y preventiva, públicos y privados. Tercero: va a contar con un girador único y directo. Cuarto: se va a territorializar la prestación del servicio de salud. Quinto: se mantienen las EPS en funciones esenciales territorializadas. Sexto: van a ser administradoras con el Gobierno Nacional o con el Estado del sistema de salud mixto. Séptimo: se elimina la integración vertical. Octavo: se crea un sistema tarifario único con una base y un techo que permitirá una rigurosa auditoría y el control de costos. Lo que está en debate es que no habiendo aseguramiento privado qué va a pasar con la gestión del riesgo financiero y en salud. Si persiste alguna duda, eso lo vamos a precisar con seguridad en los debates de la Cámara.

¿Y los fondos regionales?

​

También hay un acuerdo.

¿En qué consiste el acuerdo?

​

Que no se van a crear fondos regionales con burocracia, sino que se crea un fondo-cuenta que va a ser utilizado para hacer el giro directo. En eso nos pusimos de acuerdo todos con el Partido Liberal en la mesa inclusive. Sobre eso no tenga duda.

No se van a crear fondos regionales con burocracia, sino que se crea un fondo-cuenta que va a ser utilizado para hacer el giro directo. FACEBOOK

TWITTER

La ministra sostiene que ya los fondos, como están redactados en la ponencia, obedecen al acuerdo.

​

Dilian y Efraín Cepeda dicen que no. Vamos a revisarlo en el debate.

Es decir…

​

Hay una diferencia entre lo que supuestamente dice el texto del articulado de la ponencia y lo que se acordó con los partidos, los ponentes y el Presidente que tendrá que resolverse en el Congreso y que será motivo de debates previos en cada bancada. Mi mensaje para los partidos y para las bancadas es que yo voy a cumplir en los debates de la Comisión 7.ª en garantizar que el acuerdo que anunciamos al país del 99 % del contenido del proyecto se respete en el debate y en el contenido final del articulado. Por esa razón creo que vamos a poder unificarnos.

El 93 % de la población tiene aseguramiento a través de EPS. ¿Se mantendrá?

​

El 100 % de los colombianos van a tener el aseguramiento de su salud a través de un sistema mixto y las funciones que van a cumplir las EPS, si aún no están claras, las vamos a aclarar todavía más para garantizar que ellas sean administradoras del sistema en lo que tiene que ver con la referencia y contrarreferencia, es decir, el cuidado del paciente desde el CAPS (Centro de Atención Primaria de la Salud) hasta el nivel más alto.



(También: ‘Reducción de tasas de interés va a ser favorable para la economía’: Asobancaria)

¿El acuerdo conserva la esencia aseguradora de las EPS?

​

Las EPS pasan a ser gestoras. Como gestoras y administradoras conservan buena parte de sus funciones y algunas adicionales. Las EPS, como gestoras, pueden durar toda la vida. Si cumplen con sus tareas en forma idónea, no se eliminan.

¿El país debe esperar que, como consecuencia de su intervención, la coalición de Gobierno se mantenga inalterable?

​

El país debe esperar que con la vocación demócrata del presidente Gustavo Petro lo que viene es mantener los acuerdos, mantener la coalición mayoritaria en el Congreso y que se produzca la aprobación de todas las reformas.

YAMID AMAT

Especial para EL TIEMPO