Luego de que el pasado 31 de marzo el diputado de la Asamblea Departamental de Arauca, Juan Quenza, señaló que la ministra Carolina Corcho estuvo reunida con varias figuras políticas del departamento y con el representante Germán Rozo -integrante de la Comisión Séptima-, La W Radio reveló un video en donde se ven los minutos posteriores a ese encuentro, que se habría dado para buscar apoyos para la reforma de la salud antes de que se inicien los debates en comisión.



En la grabación se observa el momento en que Corcho sale de una vivienda -que sería de propiedad de Ehiana Galeano, precandidata a la alcaldía de Arauca- y se monta en una camioneta.



Según el diputado, la reunión se llevó a cabo el 30 de marzo y en ella estuvieron presentes el representante liberal Germán Rozo, la mencionada Ehiana Galeano, Renson Martínez precandidato a la gobernación de Arauca, el concejal de Arauca Juan José Carreño, el delegado de la Contraloría General de la República, Carlos Santamaría y David Talero candidato a la alcaldía de Saravena.



"El representante (Rozo) vino a Arauca a hacerle publicidad a la reforma, a decir que la reforma no se había hundido y que la reforma iba a iniciar su curso normal en el Congreso. (...) Allí se fraguaron varias situaciones", señaló el diputado en la emisora.



El diputado señaló que ese mismo día la ministra Corcho habría dejado plantados a los directores de los centros médicos de la región, con quienes se había coordinado un recorrido por las instalaciones del Hospital San Vicente de Arauca.

Llevamos a cabo la Audiencia Pública de la #ReformaALaSalud en el Dpto de Arauca. Comunidad en general y entidades competentes, nos dieron a conocer sus inquietudes sobre el proyecto de Ley. Nos acompañó la Ministra @carolinacorcho pic.twitter.com/BXowz5jT0d — GERMAN ROZO ANIS (@GERMANROZOANIS) March 30, 2023

Rozo durante la audiencia pública de la reforma de la salud el pasado 30 de marzo. Foto: @GERMANROZOANIS

Por ahora no se conocen más detalles de la reunión, sin embargo, esta obedecería a la estrategia del Ejecutivo para buscar votos individuales y no de bancada aprovechando que los partidos estarían divididos.



Lo primero sería buscar esos votos en la Comisión II de la Cámara, donde se inicia la discusión. Son 21 miembros. Son 4 del Pacto, 4 liberales, 2 conservadores, 2 ‘verdes’, 2 curules de paz, 2 uribistas, 2 de Cambio Radical, 2 de ‘la U’ y uno de Comunes.



Son 5 seguros (Pacto y Comunes), por lo que, suponiendo que está toda la comisión en el debate, deben salir a buscar al menos 6 que estarían en 2 liberales y de a un voto de los partidos que no son de oposición. Lo lograrían, pese a lo reñido que sería el resultado.

REDACCIÓN POLÍTICA

