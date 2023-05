Después de más de tres meses de tire y afloje por la reforma de la salud, este jueves se llevó a cabo la sesión más exitosa en el trámite de la iniciativa. Mientras que en cuatro debates anteriores solo se habían podido aprobar 24 artículos, en el último se sacaron adelante 93. Fue una sesión maratónica, pero hubo poca discusión de fondo.



La jornada demostró que la estrategia le funcionó al Gobierno, al menos para que pase el proyecto en la Comisión Séptima. Por un lado, se trabajó desde las negociaciones que ya se venían dando con los partidos y que terminó con la radicación de una adenda que incluía varias de las observaciones de estos. Sobre esta base comenzó el trabajo para destrabar las discusiones, que llevaron al final de la coalición de Gobierno.



En segundo lugar, la salida de Carolina Corcho del Ministerio de Salud destapó los canales de comunicación. El nuevo responsable de la cartera, Guillermo Alfonso Jaramillo, llegó con un ánimo de diálogo mayor al que había. Así lo hicieron saber los partidos y el propio ministro. “La salida de Corcho abrió la puertas, sobre todo con el ministro, que llegó con las ganas de dialogar”, dijo hace unas semanas Dilian Francisca Toro, directora de la U, en diálogo con EL TIEMPO.



Ese diálogo habría permitido sacar adelante las discusiones. Tanto así que, mientras que había dudas sobre el futuro del proyecto, pues se habían sacado apenas tres artículo en toda una semana de trabajo, el representante Alfredo Mondragón anunciaba en entrevista con este diario que ya estaban los acuerdos para sacar adelante el proyecto, y así fue.



“Con el Partido de la U tenemos coincidencias muy grandes y las hemos venido trabajando y fortaleciendo en la última semana. Por eso presentamos algunas proposiciones conjuntas que ya cuentan con el aval del Ministerio de Salud. Avanzamos en acuerdos y precisiones de temas”, dijo la semana pasada el representante Mondragón.



En cuanto a conservadores y liberales, los otros partidos que se habían apartado, se respetó el no de los primeros y se logró que los liberales mantuviesen sus “líneas rojas”, pero apoyasen el resto del articulado, aquellos puntos en los que no tenían observaciones.



Además, el planteamiento de una subcomisión fue crucial para destrabar la discusión. Esta sirvió para encontrar los artículos donde no había debate para ponerlos de primeras en el orden del debate. Luego, clasificó aquellos en los que había proposiciones sin avalar y al agruparlos descartó los cambios sin dar mayores discusiones. Se fueron dejando hacia el final los puntos más controvertidos.



Al irse aplazando el debate, se fue disminuyendo la posibilidad de controvertirlos. Al final, la única discusión en la que se sintió un grado de disenso, más allá de la postura de Cambio Radical y Centro Democrático, fue en los artículos sobre el cambio de EPS a gestoras de salud y vida, la concentración de funciones en las ADRES y el régimen de transición.

Apuntes de uno de los congresistas sobre los artículos en bloque que se estaban votando. Foto: Sergio Acero Yate. El Tiempo

Precisamente, los representantes liberales Germán Rozo y Héctor David Chaparro pidieron apartar estos artículos del bloque de avalados para discutirlos a profundidad. Al final, solo estos dos se opusieron bajo la premisa de que iba en contra de sus “líneas rojas”. La representante María Eugenia Lopera, liberal, fue contraria a la posición de sus compañeros de bancada y acompañó al Gobierno.



En cuanto al no de los conservadores en todos los artículos, este no generó mayores repercusiones. Incluso, llegó a jugar a favor del Ejecutivo, pues hubo un bloque de proposiciones sin aval que liberales y ‘la U’ votaron de forma positiva, pero no contaron con el apoyo de los azules para vencer la negativa mayoritaria.



Apenas quedan 22 artículos por discutir y todo parece indicar que será mero trámite. Apenas salga de la Comisión Séptima, la plenaria de Cámara deberá asumir el debate. Hay premura del Gobierno por sacar el proyecto, pero es una incógnita si la previa será igual de complicada a la antesala al debate en comisión.



Si no hay contratiempos, en la última semana de mayo estaría iniciando el segundo debate de la reforma de la salud, en la Cámara en pleno. Allí, el panorama no sería tan fácil. Desde el inicio, el Gobierno contaría con el no de 15 representantes del Centro Democrático, 19 de Cambio Radical, 3 de la Liga de Gobernantes Anticorrupción. Además, si no cambia la posición de bancada, también serían 27 votos menos de los conservadores. De inicio, son 64 de 188 representantes en contra.



En cuanto a los liberales, son la bancada más grande, 33, pero están los sectores que siguen la línea del expresidente César Gaviria y los que han estado más cercanos al Gobierno. Eso implica que será una incógnita los votos allí. Además, la discusión en comisión dejó ver que los liberales podrían acompañar la mayoría de puntos y solo apartarse en aquellos en los que ven afectadas sus “líneas rojas”. Asimismo, en el almuerzo de esta semana, la colectividad le entregó a Gaviria la última palabra sobre cómo van a votar. Y, por el momento, no hay directriz distinta a la de votar no a aquello que atente en contra de sus postulados sobre la EPS y el peligro de estatizar la salud.



Un tema muy similar es la U, con 15 curules. Esta fue la otra colectividad que estuvo en el tire y afloje con el Gobierno sobre el proyecto y al final terminaron acompañando la mayoría de artículos, sobre todo en el bloque en el que le avalaron un importante bloque de proposiciones. Sin embargo, en sus filas hay tanto afines al proyecto de Gobierno como contrarios. La posición de independencia declarada hace unas semanas será importante en los votos del partido de Dilian Francisca Toro.



En cuanto a la Alianza Verde son 15 votos, pero casi nunca son en bloque. En su mayoría han acompañado al presidente Gustavo Petro en sus proyectos, pero al mismo tiempo han expresado sus reparos a varios puntos de la reforma de la salud. Por ejemplo, la representante Katherine Miranda estuvo muy activa en los primeros debates cuestionando algunos puntos de la discusión. En un sentido similar, la representante Catherine Juvinao, sin ser de la Séptima, presentó varias proposiciones de eliminación y de modificación a una importante parte del articulado. Como ya ha ocurrido antes, los Verdes son una incógnita sobre el sentido de sus votos.



A la fecha, los votos seguros para el Gobierno son los del Pacto Histórico (29), Comunes (5) y la mayoría de las curules de paz (16). La suma de estos números da 50, 14 menos que los no seguros. Es ahí donde cobrarán notoriedad las negociaciones y los cambios al texto. También los sectores más pequeños como Nuevo Liberalismo, la curules afro, el Partido Mira, entre otros serán fundamentales en el juego matemático.



Las sumatorias antes del debate en plenaria dan cuenta de que allí será mucho más difícil el trámite. Aunque en un inicio también hubo tropiezos en la Comisión Séptima, en la Cámara en pleno el Ejecutivo se encontrará con un ambiente mucho menos favorecedor y con una mayor proporción de posiciones en contra. Será en esta instancia que se hará la prueba de fuego del Gobierno y la estrategia que le permitió sacar adelante el proyecto en primer debate.

Esto prende las alarmas por posible ‘mermelada’. Ya en este primer debate, el expresidente Germán Vargas Lleras denunció en su columna la entrega de cargos en el Departamento de Prosperidad Social (DPS) para destrabar el trámite: “Pura mermelada. No deja de llamar la atención que sea precisamente el Gobierno del Cambio, que prometió luchar contra estas prácticas clientelistas, el que ahora las use”.

REDACCIÓN POLÍTICA

