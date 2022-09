Mauricio Lizcano, director del Departamento Administrativo de la Presidencia, Dapre, tuvo que salir este domingo a hacer algunas precisiones alrededor de la reforma de la salud que el gobierno ha anunciado que va a tramitar.



Además: Le puede interesar: La consigna



Ante el cúmulo de críticas y rumores sobre lo que estaría alistando el Gobierno, Lizcano tuvo que salir a bajarle el tono a la situación.

El funcionario comenzó por señalar que la reforma a la salud es un tema del otro año y aclaró que lo que ha planteado el gobierno Petro "es abrir una concertación sobre el sistema siendo cuidadosos de siempre construir algo mejor".



Y todavía para ser más contundente aseguró que todavìa "no hay decisiones tomadas" ni el articulado del proyecto para radicar ante el Congreso.



"Debemos estar listos para dar el debate sobre las EPS, yo estoy listo, las EPS se crearon para ser aseguradoras (capital sólido dispuestas a correr riesgo) sin embargo pocas cumplen esa función, algunas utilizaron la capita para solo ser intermediarias financieras", resaltò Lizcano.



Sobre la reforma a la salud, la ministra Carolina Corcho hace unos días destacó que se presentará el próximo año y que se espera que a finales de octubre o la primera semana de noviembre, los colombianos y colombianas la conozcan. Esto en un intento del Gobierno por ser transparente con los ciudadanos.



Respecto a la intermediación en el sistema, la ministra señaló que “la salud se financia con aportes de los trabajadores y aportes del presupuesto de los impuestos de los colombianos. Esos recursos deben llegar directamente a los hospitales, no podemos continuar intermediando unos recursos”, cuestionó Corcho, y aclaró que se pagan entre 6 y 7 billones por esa intermediación.



"Tenemos que hacer todos los esfuerzos por proteger a los pacientes y la prestación de servicios. No vamos a hacer daño, el daño ya fue hecho, vamos a proteger y a superar temas que no debieron pasar en este país”, detalló la ministra quien, para concluir, aseguró que “tenemos ese compromiso por el cambio, no lo vamos a traicionar, no vamos a traicionarnos a nosotros mismos, y lo vamos a hacer de la mejor manera

posible”



Le puede interesar: Reforma a la salud: el sistema debe tener una vocación preventiva