Con la radicación del Plan Nacional de Desarrollo, el Congreso está listo para iniciar las sesiones extraordinarias a las que lo citó el Gobierno desde este lunes hasta el 15 de marzo.



Además de esta ley, que es la hoja de ruta de lo que serán los cuatro años de este gobierno, también se discutirán otras 12 iniciativas entre las que se destacan la prohibición del fracking y el proyecto que humaniza la política criminal y penitenciaria.



Se esperaba que se incluyera la reforma de la salud, pero finalmente no quedó en el decreto, por lo que habrá que esperar hasta después del 15 de marzo, cuando se inicie el periodo legislativo.



El Gobierno había anunciado el domingo 29 de enero después de una cumbre de ministros en Villa de Leyva, Boyacá, que sería llevada al Congreso este mes para comenzar su trámite legislativo. Y ese había sido el pedido de varios sectores, incluyendo al presidente del Senado, Roy Barreras.



Durante estas sesiones extraordinarias, además, se discutirán varios tratados internacionales y se elegirá al presidente de la Comisión III del Senado, pues esa dignidad la ocupaba Gustavo Bolívar, quien renunció el 31 de diciembre del 2022 para una eventual aspiración en las regionales y dedicarse a proyectos personales.

“El Gobierno Nacional definirá detalles y consensos para socializar el texto final con la ciudadanía y la comunidad médica y presentarlo ante el Congreso de la República en las sesiones extraordinarias”, dijo el Ejecutivo en un comunicado de balance sobre el encuentro.



De otro lado, según el ministro del Interior, Alfonso Prada, la idea es aprovechar al máximo este mes y medio de sesiones.



“Va a ser determinante en que podamos ir evacuando el trabajo”, aseguró el jefe de la cartera política, teniendo en cuenta que el Gobierno le apuesta a más de 30 proyectos este semestre, por lo que la agenda será bastante apretada, ya que también hay iniciativas de la oposición a discutir y va a comenzar la campaña para las regionales de octubre.

Pero el inicio de estas sesiones extras está marcado por tensiones tanto en el gabinete como en la coalición en de Gobierno, pues hay dudas y posiciones encontradas con respecto a la reforma de la salud, cuyo texto no se conoce.



“Hemos estado trabajando hasta el cansancio, hasta que nos da físicamente e intelectualmente para presentar unos textos lo más elaborados posibles. Vamos a tener una semana muy intensa de diálogo con la sociedad civil, vamos a tener esta semana mucho diálogo y mucha socialización de los primeros textos que sabemos que van a ser polémicos”, aseveró el ministro.



Sobre las dudas de los partidos de la coalición a propósito de la reforma de la salud, cuyo texto sigue en elaboración, Prada aseguró que respetarán las divergencias de opinión, en especial las de los aliados, teniendo en cuentas que los partidos Conservador, Liberal, ‘la U’ y la Alianza Verde expresaron reparos con respecto a esta iniciativa.



Radicación de la Ley del Penitenciario y Carcelario en la Cámara de Representantes. Foto: Mauricio Moreno. EL TIEMPO

Y resaltó que la coalición y las mayorías siguen estando sólidas. “Tenemos unas mayorías muy sólidas en el Congreso, lo que no quiere decir que no vayamos a tener debates internos porque este es un gobierno democrático y que tolera la crítica y, mucho más, de sus aliados. Porque la crítica de sus aliados es un valor que no vamos a perder porque puede enriquecer mucho más el contenido de los proyectos. Por esa razón no descalificamos de entrada a ningún contradictor”, comentó Prada.



Agregó que ya se han hecho varias socializaciones de la agenda legislativa con estos partidos y también lo harán con la oposición.



MATEO GARCÍA

REDACCIÓN POLÍTICA