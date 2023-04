Hace poco más de cinco meses, a principios de noviembre, en el Congreso de la República se aprobó la reforma tributaria más alta y agresiva de la historia del país. Son alrededor de 20 billones de pesos al año los que permite recaudar la ley.



El presidente Gustavo Petro, sin duda, tenía en ese momento una aplanadora en el Capitolio gracias a los más de 210 votos que se aseguró al armar una coalición con los partidos Liberal, Conservador, ‘la U’, la Alianza Verde, Comunes y, por su puesto, el Pacto Histórico.



Pero llegó la reforma de la salud y terminó por romper la aplanadora y el gabinete, que ya venían resquebrajados por el hundimiento de la reforma política, entre otros episodios.



Han pasado dos meses y el Gobierno no ha logrado alcanzar consensos para iniciar la discusión de la ley, que es otra de las llamadas reformas del cambio. Los reparos a la reforma le costaron la salida del Ejecutivo al entonces ministro de Educación Alejandro Gaviria, quien objetó el articulado.



El más reciente capítulo de la novela entre el gobierno Petro y los partidos Liberal, Conservador y ‘la U’ se vivió esta semana cuando estos dos últimos presentaron 133 proposiciones que esperan sean acogidas y así garantizar su apoyo a la iniciativa. Con los votos de estas dos colectividades se aseguraba la virtual aprobación de la iniciativa.



El ministro del Interior, Alfonso Prada, celebró la decisión de los conservadores y de ‘la U’, e instó a los liberales a ir por ese camino. Aseguró, incluso, que “la consolidación de la coalición es plena”, pues consideró que las propuestas no eran diferentes a las que ya Petro había avalado.Y aunque Prada dijo que estaban muy cerca del consenso para destrabar el tema, los 133 puntos no fueron tenidos en cuenta en la ponencia.



En efecto, dos días después –el jueves–, a los partidos les fue entregado un borrador tras un estudio inicial de sus propuestas y el documento no reflejaba lo dicho por Prada.



Prada vs. Corcho

“Del total de las proposiciones, solo acogen el 27 por ciento. Y de las prioritarias, que son el modelo mixto, la libre escogencia y las gestoras de salud y vida, acogen solo 19 de 95”, afirmó el presidente del Partido Conservador, Efraín Cepeda. “No vuelvo a asistir a más reuniones. ¿Para qué? Con tan solo el 20 por ciento de acogida”, agregó Cepeda.



Los partidos consideran que una vez más el Gobierno les está mintiendo al decir que sus observaciones serán tenidas en cuenta, pero esto solo ha sido de manera verbal y no se ha visto reflejado en documentos oficiales. “El expresidente César Gaviria y Efraín Cepeda están muy molestos con la actitud de la ministra Corcho”, le dijo una fuente a EL TIEMPO.



La pelota, entonces, está en la cancha del Gobierno, pero las cosas en la Casa de Nariño no parecen sencillas y habría nuevamente divisiones.

Mientras Prada insiste en la necesidad de acoger las observaciones de los partidos tradicionales de la coalición para garantizar la aprobación de la reforma, la ministra de Salud, Carolina Corcho, se niega.



La figura de la jefa de la cartera de Salud ha causado siempre resistencia, incluso en sectores del Pacto Histórico, por lo que llegar a consensos ha sido difícil. La última palabra la tendrá el presidente Petro y esa es la esperanza de los partidos, pues consideran que el jefe de Estado ha sido conciliador en las reuniones que han tenido.



No obstante, el Gobierno mete presión. Así se interpretó que el viernes se les pidió la renuncia protocolaria a los ‘vices’ liberales, conservadores y de ‘la U’. “Es un mecanismo de presión a los partidos de cara a no perder su porción en el Ejecutivo. Esto para que cedan un poco sus pretensiones de cara a la contrarreforma del proyecto de la salud”, explicó Álvaro Benedetti, estratega y analista político.

César Gaviria, del Partido Liberal; Efraín Cepeda, del Conservador, y Dilian Francisca Toro, directora de 'la U' se han reunido varias veces por la reforma de la salud. Foto: Prensa

Desde el Congreso, esta solicitud fue rechazada y se afirmó que esas no deben ser las formas para consolidar las mayorías. “Algunos dirán que normal, que ‘así funciona’. Pero no: no es normal la relación exclusivamente extorsiva entre Ejecutivo y Legislativo en Colombia. En lugar de deliberación, transacción. En lugar de principios, intereses personales”, comentó la representante de la Alianza Verde Catherine Juvinao.

¿Volverá la aplanadora?

Bajo este panorama surge la pregunta de si Petro recuperará a plenitud su aplanadora, pues no solo la falta de consensos en la reforma de la salud. A esto se suma el hundimiento de la reforma política y la caída de varios artículos claves del polémico Código Electoral, que esta semana fue aprobado en su primer debate, pero en la Comisión Primera del Senado se alcanzaron a tumbar artículos claves.



Para Patricia Muñoz Yi, directora de Posgrados de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Javeriana, es natural el desgaste de la coalición y mucho más en un año electoral. “Es más difícil mantener cohesionados los partidos que hacen parte de la alianza de Gobierno porque empiezan a surgir intereses específicos de cara a las electoral de octubre”, explicó.

La ministra Carolina Corcho ha sido la gran señalada por los partidos Foto: EFE, Mauricio Moreno, EL TIEMPO

Y agregó: “Empiezan a erigirse liderazgos que quieren hacerse sentir, como la voz de Germán Vargas Lleras, desde Cambio Radical. Pero también las voces de los partidos Conservador y Liberal, por ejemplo. Todo avanza en términos de tiempos del ejercicio de gobierno, casi que no juega a favor de mantener las mismas coaliciones y apoyos con los que se arrancó la gestión de gobierno”.

Por eso, se prevé que cada vez será más complejo que se alcancen los consensos, especialmente para las otras dos reformas que tocan temas sustanciales de la vida de los colombianos, como la laboral y la pensional.



Y no se puede dejar por fuera el trámite de la Ley de sometimiento. No obstante, la coalición funciona de una manera extraña, por así decirlo, y distintos sectores del Congreso coinciden en afirmar que cada ley tendrá su propio ritmo.



Prueba de esto es que mientras se hundió la reforma política y la reforma de la salud vive de sobresalto en sobresalto, el Plan Nacional de Desarrollo ha avanzado sin mayores dificultades y se hundió la moción de censura de hace un par de semanas contra la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez. Por eso, Prada ha insistido en que es una “coalición viva, pero también es una coalición deliberante”.



MATEO GARCÍA

Redacción Política

En Twitter: @teomagar

matgar@eltiempo.com