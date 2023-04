El encuentro programado para este miércoles en la Casa de Nariño a las 7:30 a.m. con el que el Gobierno pretendía cambiar los votos que le faltan para que el proyecto de la reforma de la salud se salve en la Comisión Séptima, fue cancelado.



Y es que luego de cuatro horas de debate en torno la reforma de la salud, y de que en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes se aplazó la discusión -que se inició la tarde de este martes-, se conoció que el Gobierno realizaría un desayuno en la Casa de Nariño a la cual ha invitado a los miembros de dicha comisión.



El encuentro iba a tener lugar en la mañana de este miércoles en la sala estrategia de la Presidencia de la República y allí estarán Gloria Ramírez, ministra de Trabajo y delegada de funciones presidenciales, el ministro del Interior Alfonso Padra y Carolina Corcho, ministra de Salud, sin embargo, este no habría tenido el apoyo suficiente para que se pudiera realizar.



Los invitados eran los 21 representantes de la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes, sin embargo, varios de ellos no confirmaron su partipación y ese habría sido el motivo de la cancelación.



Si bien no se entregaron detalles específicos sobre la reunión, el mensaje enviado a los congresistas dejaba claro que el tema central eran “asuntos relacionados con la reforma de la salud".



Hay que recordar que fueron 12 votos a favor y 9 en contra los que impidieron que se iniciara ayer en forma la discusión de la primera de las llamadas reformas del cambio, cuya discusión, si bien fue radicada a comienzos de febrero, no ha empezado porque el Ejecutivo no ha logrado consolidar las mayorías necesarias.



En el debate hubo alboroto porque los miembros de la Comisión VII fueron recusados con el polémico argumento de que estaban afiliados a EPS o a Salud prepagada, lo que, se dijo, supuestamente significaba que estarían legislando en su beneficio.



