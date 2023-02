Esta semana una noticia recorrió de manera silenciosa algunos pasillos de la Casa de Nariño.



Y es que al ministro de Educación, Alejandro Gaviria, le habrían pedido la renuncia el pasado miércoles debido al documento que éste realizó y en el cual plantea una serie de inquietudes sobre la reforma de la salud que alista el gobierno.

Las versiones sobre lo sucedido son varias, pero coincidentes sobre los protagonistas. Y todas coinciden en que a Gaviria le advirtieron o que se retractaba del documento o que debería dejar el Gobierno.



Es así como por ejemplo María Isabel Rueda en su columna de hoy en EL TIEMPO asegura: "Un funcionario (¿o UNA funcionaria?) de Palacio llamó al ministro Gaviria a plantearle un ultimátum: O se retractaba o se hacía al costado. Pero dos de sus colegas, Hacienda y Agricultura, manifestaron su oposición y quedó claro que si Gaviria se iba, ellos también. Hubo que llamar a Antoni Gutiérrez-Rubí, un activo catalán que asesora gobiernos de izquierda en el continente, como el de Petro o Cristinita Kirchner y Alberto Fernández, en Argentina, para que le bajara el calor al fogón. También apareció el bombero Roy Barreras a aconsejar que, como este Gobierno era de centroizquierda, no se podía permitir el lujo de dejar que se le fuera el centro".



Lo que se ha conocido es que al ministro Gaviria lo habría llamado Laura Sarabia, la jefe de gabinete de Petro, quien le habría pedido que debía retractarse públicamente del documento que se había conocido.



Esto no le habría gustado a Gaviria quien de manera enfática le habría respondido que no lo iba a hacer. Ante esto ,según lo que trascendió, ella le habría planteado que debería dar un paso al costado.



Finalmente y tras la mediación de algunas personas se habría acordado lo que podría considerarse como un punto intermedio y es que el ministro publicaría unos trinos haciendo claridad sobre su publicación, pero eso si sin retractarse a los cuestionamientos que le había hecho a la reforma.



Por eso el jueves Gaviria publicó dos trinos en los que aseguró que el documento que había trascendido fue hecho antes del Consejo de ministros de Villa de Leyva pero que de todas maneras seguiría aportando con responsabilidad en buen juicio en las discusiones internas del gabinete.



Agregó que su compromiso con el gobierno del presidente Petro sigue firme



Sin embargo, sobre este asunto la Casa de Nariño aseguró que Laura Sarabia ha dicho que eso "no es cierto", que esa conversación con el Ministro no tuvo lugar.





El documento sobre la reforma a la salud que está circulando en medios de comunicación lo escribí días antes del Consejo de Ministros que tuvimos en Villa de Leyva. Allí lo expuse en su totalidad y fue discutido ampliamente por todo el gabinete. — Alejandro Gaviria (@agaviriau) February 2, 2023

Y tras conocerse los trinos de Gaviria vino la respuesta del propio presidente Gustavo Petro, quien calificó el texto con las críticas del ministro como “papeles viejos” y aseguró que los medios lo publicaban para descalificar la reforma.