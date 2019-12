Reforma en contratación pasa a conciliación en Congreso

Luego de más de un año de trámite, en medio de polémicas, de ires y venires, el Congreso de la República aprobó este jueves en último debate el proyecto de ley que establece la obligatoriedad de los pliegos tipo en toda la contratación pública. Este es llamado por muchos como ‘el verdadero proyecto anticorrupción’.

El proyecto, que debe pasar a conciliación, regirá para todas las entidades sometidas al estatuto general de contratación de la administración pública.



Hasta hoy, una buena parte de los procesos de contratación pública han funcionado con los llamados pliegos ‘sastre’. Es decir, documentos redactados con la intención de favorecer a un determinado oferente para garantizar que este se quede con una o más licitaciones sin mayor dificultad.



Con los pliegos tipo lo que se busca es que los requisitos para acceder a una licitación sean previamente definidos de manera general, con el fin de que los oferentes participen bajo las mismas condiciones.

Se definió que la elaboración de los documentos estará en cabeza de Colombia Compra Eficiente, en coordinación con las entidades del nivel central y territorial. “Esta es una medida muy importante, un avance (...). Estoy segura de que va a ser de mucho bien para la transparencia y la lucha contra la corrupción”, señaló la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez.



Por su parte, el presidente Iván Duque destacó la aprobación de los pliegos tipo que, en su opinión, facilitan la transparencia y extienden la figura a otros sectores de la contratación. Y destacó que “esta es una de las banderas de la lucha contra la corrupción”.



De todos modos, algunas de las disposiciones del proyecto no cayeron bien en todos los sectores. “Lo aprobado tampoco pone límites claros a la facultad reglamentaria de Colombia Compra Eficiente que eviten la centralización de las condiciones de contratación de todas las alcaldías y gobernaciones. Esto vulnera el principio constitucional de autonomía de los entes territoriales”, dijo el liberal Carlos Ardila.

Para el presidente de la Cámara Colombiana de Infraestructura (CCI), Juan Martín Caicedo, el texto avalado en la Cámara, que cambió la representatividad de las regiones, de la Federación Nacional de Municipios y de la Federación de Departamentos por un genérico denominado “departamentos, distritos y municipios”, en la práctica terminará dando cabida a un ‘mico’, toda vez que será imposible consultar a los 1.000 municipios y el proceso terminará en sus representantes, es decir, en las mismas federaciones.



Para el dirigente, el texto aprobado en el Senado es el que conserva la filosofía del pliego tipo, ya que allí se mantuvo el lineamiento de que en su construcción deben estar técnicos de todos los sectores, especialistas en el ramo en el que se da la contratación y la academia, en lugar de líderes regionales con los que se mantendrá el riesgo de una injerencia indebida en la definición de dichos documentos.

‘Los contratos ‘sastre’ van a desaparecer’: Julián Peinado

El representante Julián Peinado, ponente del proyecto de pliegos tipo, que pasó a conciliación, explicó qué cambiará en el país con la implementación de estos nuevos documentos para la contratación pública.



¿Qué cambia en el país con este proyecto de pliegos tipo?



Los entes territoriales tendrán que respetar unas reglas de juego para la contratación en general. Es decir, esos contratos que se parecen a un sastre local –diseñados para favorecer a un contratista– van a desaparecer, pero también cuidando la descentralización y la autonomía de los territorios.

¿Cómo va a ser la metodología para construir los pliegos tipo?



Tendrá que sentarse Colombia Compra Eficiente con los alcaldes y gobernadores a formar unas mesas de trabajo que le permitan entregar documentos tipo que no atenten contra la autonomía de los entes territoriales.



Los alcaldes y gobernadores tendrán participación…



Lo que tiene Colombia Compra Eficiente es la autonomía de resolver la configuración de los documentos tipo con unos controles para defender el principio de descentralización, además de un ejercicio de diálogo con alcaldes y gobernadores, con sus departamentos jurídicos.



¿En qué quedó el ‘mico’ por la participación de la Federación de Municipios en la definición de los pliegos tipo?



No, la Federación de Municipios no está dentro de esta mesa de trabajo.

El proyecto va a conciliación con el Senado, donde se aprobó un texto diferente, ¿qué va a pasar ahí?



Hay temas que hay que revisar, varios temas, desde el punto de vista jurídico. El texto de Cámara es el más adecuado y el que mejor representa a las regiones.



