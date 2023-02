Aunque la ministra Carolina Corcho no ha bajado el tono radical frente a la reforma de la salud —el martes, en una primera cita en la Comisión VII de Cámara, volvió a arremeter contra las EPS— en el gobierno del presidente Gustavo Petro estaría tomando fuerza la idea de moderar algunos de los puntos más polémicos de esa iniciativa, para hacer menos traumático su camino en el Congreso.



En un trino, el senador Roy Barreras envió señales sobre los que el propio presidente Petro considera ‘inamovibles’: "Priorizar la estrategia de atención primaria; llevar la salud a la Colombia profunda donde el Estado no ha sido capaz ni de llevar el agua potable, dignificar a los trabajadores de la salud, hacer pago directo".



Esas, según el senador Barreras, son las “líneas rojas” del Jefe de Estado. Y el lunes, en una reunión con la bancada de la Alianza Verde, el primer mandatario insistió en los mismos temas. "En el encuentro con la bancada, el Presidente nos manifestó que considera que", dijo la senadora Angélica Lozano.



Ante las abiertas críticas de amplios sectores —empezando por el senador Barreras, que en entrevista con EL TIEMPO llamó "arrogante" e "ideologizada" a la ministra Corcho, y del jefe del Partido Liberal, el expresidente César Gaviria— el Gobierno y su ministro de la Política, Alfonso Prada, han estado enviando señales de apertura sobre la discusión del proyecto.



Lo que no significa, por supuesto, que los mensajes del ala más dura del Pacto Histórico y los trinos del presidente Petro hayan bajado el tono.



"Hay también un margen muy grande de intervención del Congreso para que podamos dialogar con ellos, democráticamente, en forma incluyente", dijo en las últimas horas el ministro Prada, sobre la reforma de la salud. Y agregó que la instrucción de Petro era escuchar todas las voces, incluyendo las críticas.



"El Presidente nos ha indicado que en estos debates los ministros debemos ser humildes, no tener inflexibilidades en el diálogo", argumentó. ¿Quién representa más la posición del Jefe de Estado frente al futuro de la Reforma, Prada o Corcho?

Esa es una pregunta que se hacen en varios sectores del Congreso, que destacan que la posición inflexible de la Minsalud no ha caído bien en los partidos con los que el Ejecutivo ha buscado acercamientos en los últimos días. Eso pasó, por ejemplo, en la reunión que tuvieron Prada y Corcho con la U, que se realizó el pasado viernes y de la que no salió ningún compromiso explícito de la exsenadora Dilian Francisca Toro, jefe de esa colectividad, para apoyar el proyecto tal y cual fue presentado en la Plaza de Armas la semana pasada.

Los otros proyectos



El Centro Democrático ya presentó su propio proyecto "para mejorar y fortalecer el Sistema General de Seguridad Social en Salud", con un articulado que propone "ajustar sin desbarajustar el actual sistema". Mientras tanto, el partido Liberal anunció que presentará su contrarreforma.



Prada está trabajando para buscar consensos. Por los lados del Partido Liberal, tiene una cita pendiente (la de Ibagué, programada para ayer, se aplazó), que llega precedida de duras críticas del expresidente Gaviria: "Este proyecto de Ley no solo no crea la estructura organizativa mínima necesaria del sistema para permitir la construcción de estas áreas, sino que además genera una gobernanza débil, con funciones poco claras y repetidas, mediante un aparato burocrático de línea política y no técnica, basado en órganos colegiados no idóneos, sin articulación".



(Le dejamos: ¿Qué significa que Roy Barreras haya lanzado su propio partido político?)



Pero tanto el Centro Democrático como en el Partido Liberal destacan que el proyecto del Gobierno tiene, al menos, dos puntos positivos: la estrategia focalizada en fortalecer la atención primaria y la de mejorar las condiciones laborales de personal de salud.



Y ambas, de hecho, forman parte de las “líneas rojas” que, según Roy Barreras, ha marcado el Jefe de Estado. Una alta fuente consultada por EL TIEMPO aseguró que en los últimos días ha visto al presidente Petro "más abierto" y "con una mejor disposición a escuchar". La próxima semana, cuando se conozca la ponencia con la que arranca el debate, se sabrá realmente qué tanto eco encontraron en el Gobierno las voces críticas.



Redacción Política

El Tiempo