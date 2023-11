Reforma a la salud: Petro pide tumbar artículo de elección de directores de hospitales

En medio del largo debate de la reforma de la salud, ha habido gran polémica por cuenta de una proposición que busca modificar el artículo 42 del proyecto. De esta forma se relajarían los criterios para la selección de los directores de los hospitales públicos.



En medio de la ola de rechazo a la modificación, pues abre la puerta a que estos cargos sean aún más para cuotas políticas, el presidente Gustavo Petro se unió a dicho sector y pidió a la Cámara que no apruebe la modificación planteada.



“Espero que la Cámara no apruebe esta modificación que le hicieron al artículo 42 de la reforma a la salud que presentamos”, dijo el presidente, que a renglón seguido acotó: “Los directores de los centros de salud públicos deben ser nominados por fuertes procesos se selección tal como propuso el gobierno”.



La modificación rechazada por el primer mandatario viene firmada y avalada hasta por los ponentes. En esta se busca quitar el parágrafo en el que ese establece los criterios de evaluación para la selección de los aspirantes a directores de instituciones hospitalarias.



Precisamente varios sectores independientes al gobierno han expresado sus reparos a que se quite este parágrafo, que establecía unos criterios formales para la selección de los directores de hospitales públicos.



“Pilas con el orangután que el Gobierno avaló en la reforma de la salud: pretenden eliminar los requerimientos de mérito de los directores de hospitales públicos para que se puedan nombrar a dedo”, dijo la representante Jennifer Pedraza, que añadió: “Con una mano trinan contra la politiquería y con la otra les reparten mermelada a los politiqueros”.