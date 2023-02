La reforma a la salud que prepara el gobierno del presidente Gustavo Petro ha sido uno de los temas más polémicos de los últimos días. Incluso ha recibido críticas desde distintos sectores políticos y funcionarios cercanos al mandatario, como el ministro de Educación, Alejandro Gaviria, y el presidente del Congreso, Roy Barreras. Ahora es el exministro de Salud Fernando Ruiz quien se pronunció sobre el tema.



De acuerdo con lo explicado en las últimas horas por la ministra de Salud, Carolina Corcho, los cambios estarían fundamentados en una serie de pilares que incluyen la eliminación de la intermediación financiera, la consolidación de la estrategia de atención primaria en salud, la laboralización y formalización de los trabajadores del sector, la génesis de un sistema único de información y una política de ciencia y tecnología.



Adicional a esto, se propone la estructuración de redes integrales e integradas de servicios, la creación de un fondo público único en torno a la Administradora de los Recursos de la Saludos -ADRES- con una visión descentralizada, y el fortalecimiento de los sistemas de vigilancia y control.



¿Qué dijo el exministro Ruiz?

El ex ministro de Salud, Fernando Ruiz. Foto: EFE/ Lenin Nolly

El exministro compartió este lunes una columna titulada 'Ministra Corcho: no les “pase factura” a los médicos, les debemos mucho', donde calificó de "desatinada" e "inexacta" la declaración de la ministra de Salud hace unos días en un evento de la Academia Nacional de Medicina.



La ministra Corcho aseguró allí que "el problema fiscal de este sistema no son los alcaldes y los gobernadores, son los médicos. Porque el médico puede subir el gasto público si manda de todo, el médico sube la demanda en el nivel primario".



Ruiz escribió al respecto en su columa: "Los médicos estamos obligados a formular todo lo que el paciente requiera para recuperar su salud. Ministra, los médicos no generaron el problema fiscal de la salud. Estalló a partir de los movimientos en contra de la Ley 100, de los cuales ella hizo parte activa, y que nos empujaron a un sistema garantista, donde se debería dar más allá de lo necesario para recuperar la salud. El sistema terminó pagando pañales, albergues, terapias equinas y otorgando todo lo que los pacientes demandaran, con mínimas restricciones".

En su cuenta en Twitter, Ruiz compartió la columna y escribió: "Los médicos de Colombia dieron todo para mantener la vida de los colombianos durante la pandemia. Pero además es injusto e inexacto atribuirles el gasto y déficit fiscal del sector salud".



Ante esto, el presidente Petro le respondió: "No señor. Los culpables del déficit actual de la salud no son los médicos, es el dejar sin control legal el que la intermediaria EPS glose las facturas de hospitales y clínicas por debajo del verdadero valor de los servicios y del pago a la fuerza medica".

No señor. Los culpables del déficit actual de la salud no son los médicos, es el dejar sin control legal el que la intermediaria EPS glose las facturas de hospitales y clínicas por debajo del verdadero valor de los servicios y del pago a la fuerza medica https://t.co/F8rHl94jwm — Gustavo Petro (@petrogustavo) February 6, 2023

"Nuestro proyecto trae un sistema tarifario de los servicios de salud para el país que ya no permitirá pagar por debajo del valor a los hospitales quebrándolos. Por ello habla una fuerza de laboral mejor paga", añadió Petro en un segundo tuit.

