Ministro Guillermo Jaramillo reacciona tras polémico artículo de reforma a la salud

Tras un extenso debate en la Cámara de Representantes para continuar con el trámite de la reforma a la salud propuesta por el Gobierno Petro, los comentarios sobre un supuesto 'mico' incluido en el proyecto han generado controversia.



Se trata del artículo 42, el cual definiría la manera en la que se entregarían las gerencias de las direcciones de los hospitales públicos en el país.



Según algunos sectores que están en contra de dicha proposición, la medida podría suprimir los requerimientos de méritos.



“Lastimosamente en este momento al Gobierno no le importa aprobar una mala reforma, con los ‘micos’ que sea. El paciente y el ciudadano es lo último que importa en la discusión”, llegó a aseverar la representante Catherine Juvinao.

La reacción del ministro Guillermo Jaramillo

Comisión Séptima de Cámara de Representantes de la República. Foto: Sergio Acero / El Tiempo

En diálogo con W Radio, el jefe de la cartera de salud aseguró que “el concurso es esencial en estos temas. Hay que entender las situaciones: cuando uno presenta un proyecto, uno quiere unas cosas y luego resultan otras. Dijimos, ‘suprimamos ese artículo’ y quedaría lo que hay, que cada gobernador y alcalde escoja su gerente”.



El ministro de Salud sentenció que este tema "se ha prestado para insultos y para decir que estamos dando gabela a los gobernadores. Si por nosotros fuera, llevaríamos esto a la meritocracia, pero en el Congreso no es lo que uno quiera".



En charla con dicho medio, Jaramillo aseguró que él no avaló la proposición que busca eliminar el concurso de méritos y sentenció que Alfredo Mondragón, ponente del proyecto, debe entrar a crear el diálogo para que la reforma pueda avanzar en el Congreso".



"No es lo que quiera Mondragón ni lo que quiera el Gobierno, sino lo que se pueda conciliar con los parlamentarios", aseguró Jaramillo.



El jefe de la cartera de Salud aseguró que el Gobierno propuso un examen nacional para elegir las gerencias, pero no fue aceptado para incluirlo en la reforma.



El presidente Gustavo Petro, a través de su cuenta de Twitter, pidió que no se aprobara el supuesto 'mico'.



"Espero que la Cámara no apruebe esta modificación que le hicieron al artículo 42 de la reforma a la salud que presentamos", expresó.



"Los directores de los centros de salud públicos deben ser nominados por fuertes procesos de selección tal como propuso el gobierno", añadió el mandatario.

