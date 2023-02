El presidente Gustavo Petro tendrá esta semana una agenda apretada, la cual comienza con la radicación en el Congreso de la reforma a la salud. Justamente, este articulado se presenta este lunes y, según el mandatario, su pilar es la atención primaria y de prevención.



“El proyecto tiene un pilar, que tiene varios puntos esenciales, sin el cual no hay un cambio en la salud. Esto no es simplemente mejorar la latonería, no es que entra a latonería y pintura el sistema de salud. Ha entrado como 10.000 veces desde que yo soy congresista. Nunca ha podido salir algo que genere estructuralmente una solución. Los problemas estallan cada año”, señaló Petro.



