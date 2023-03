El Partido Liberal, el Partido Conservador y La U enviaron en la tarde de este viernes un documento calificado de "crucial" al presidente Gustavo Petro. Este contiene cinco puntos que el Gobierno debe retirar del texto de la reforma de la salud o, de lo contrario, las colectividades, advirtieron, retirarían su apoyo en el Congreso. En la práctica, esto provocaría su hundimiento.

Pero, ¿por qué se llegó a este punto? La historia es la siguiente. Cuando César Gaviria Trujillo (Liberal), Efraín Cepeda (Conservador) y La U fueron invitados por el presidente Petro a la Casa de Nariño encontraron una gran receptividad en el primer mandatario.



De hecho, él los invitó cordialmente a que hicieran sus aportes para construir un texto en conjunto.



De ahí, los partidos empezaron a trabajar en su propuesta. Fueron varias las reuniones en las que estuvieron ellos y miembros de sus respectivas bancadas. Después, se trasladaron a las deliberaciones con los técnicos del ministerio de Salud y con la presencia de la jefa de la cartera Carolina Corcho.



En este proceso el partido Conservador encontró tres puntos que son considerados líneas azules. El partido Liberal otro y La U, uno más, le contó una fuente de entero crédito a EL TIEMPO.



Los representantes de las colectividades no petristas informaron a los delegados del ministerio que esos cinco puntos debían retirarse del articulado como previamente se había acordado. Éstos, sin embargo, según la fuente, los dejaron ahí. La tensión creció al punto que se creyó que la mesa se iba a romper.



Tras una pausa, volvieron a sentarse y continuaron adelante pero hicieron la salvedad que se los harían llegar directamente al presidente Petro. Y eso fue lo que en efecto pasó.



"La idea es que el presidente Petro pueda leerlo en las próximas horas. Esperamos que el jefe del Estado nos llame de inmediato para darnos una respuesta positiva. Deben ser retirados del articulado porque, de no ser así, nos veríamos obligados a no apoyar el proyecto", dijo la fuente.



Por eso, al día de hoy aún no hay un texto de la reforma a la salud pese a haber sido uno de los primeros y que con más reflectores presentó el Gobierno.



En una reciente entrevista con EL TIEMPO, Cepeda dijo: "Yo no entiendo cómo será, por ejemplo, la financiación de ese tema de los centros de atención primaria, CAP. Los cálculos dan más o menos 2.500 CAP que habrá que construir en todo el país. Creo que construir, dotar y encontrar el personal para que comiencen a funcionar, nos va a llevar casi el resto de este Gobierno y mientras tanto se marchitarán la EPS y podemos tener un caos en la salud. Eso lo queremos analizar. Eso es lo que debemos discutir con el Gobierno nacional, como lo hicimos en la reforma tributaria con el ministro Ocampo."



Mientras que hace dos días, Gaviria dijo al intervenir en un foro que organizó la Facultad de Economía de la Universidad del Rosario y Foros Ágora: "Gobierno y Congreso deben darle pronto certidumbre al sistema de salud", y "el proyecto hay que tramitarlo como ley estatutaria".



“Ya es posible dar una certidumbre, y el presidente ya es consciente de que el sistema de salud como estaba concebido si tiene ventajas y no puede desaparecer porque funciona. Se le pueden arreglar muchos de los problemas que tiene”, añadió Gaviria.



"Hemos avanzado bastante con el presidente Petro en convencerlo de que lo mejor es un acuerdo. No estamos cerca, dada la dificultad que se tiene en aceptar el tema de gestión del riesgo que es una esencia del sistema, eso es un tropiezo bastante grande. De todas maneras, se ha logrado un clima de respeto, de entendimiento, de trabajar todos los días con los presidentes de los partidos y el Gobierno. Las charlas con el jefe del Estado han sido buenas y estamos trabajando en una dirección que a él le satisface", comentó el expresidente.



"La ministra es un poco más complicada y como que no le asusta que uno le diga que el sistema se pueda colapsar si nos tomamos más tiempo", concluyó el director del Partido Liberal.



Esta situación se presenta en momentos en que en el país se escucha aún el eco por el hundimiento de la reforma política.



En efecto, en medio de la discusión de varias reformas claves para el Gobierno, este sufrió su primer gran revés en el Congreso. El proyecto de reforma política, salvado el miércoles in extremis por el presidente del Senado, fue retirado el jueves por el Ejecutivo, en el 5.º de 8 debates.



Aunque se adujo que la iniciativa perdería sus ejes “progresistas”, como las listas cerradas, lo cierto es que no tenía apoyo suficiente.



De hecho, causó profundas divisiones en el Capitolio durante los últimos meses, no solo en la amplia coalición de gobierno (especialmente por el lado de la Alianza Verde), sino también dentro del Pacto Histórico, del que hace parte el presidente Gustavo Petro.



Pese a ser un golpe para el mandatario y para Roy Barreras, su principal alfil en el Congreso, no parece que el reparto de fuerzas vaya a ser el mismo a la hora de debatir cada una de las reformas.



POLÍTICA