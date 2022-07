Alejandra Botero Barco, directora del Departamento Nacional de Planeación (DNP), responde en entrevista con EL TIEMPO al escándalo que se ha desatado por las denuncias sobre supuestas irregularidades en la asignación de recursos de regalías del Ocad-Paz y explica la posición al respecto de la entidad que lidera desde agosto de 2021.



(Le puede interesar: ‘La prioridad absoluta es la reforma tributaria’: Roy Barreras).

Facebook Twitter Linkedin

El presidente Iván Duque cuando posesionó a Alejandra Botero como directora del DNP en 2021. Foto: Presidencia

¿Cuál es el balance de las indagaciones del DNP por las presuntas irregularidades?

Son gravísimas las denuncias que hemos recibido y las que hay en general alrededor de las irregularidades en el Ocad-Paz, específicamente para el año 2021, que es donde hay el gran cuestionamiento, que son los recursos de 4,4 billones de pesos. Lo que hicimos con esas denuncias fue compulsar copias a todos los organismos de control e iniciar un proceso de control interno disciplinario. De esas cinco denuncias, dos están con reserva legal y tres, archivadas por falta de información.



(Siga leyendo: 96 % de Pdet, con al menos un proyecto aprobado por asignación de paz)

¿Cuál es la posición del DNP frente a estas denuncias?

Somos los primeros interesados en que las investigaciones sobre estas denuncias avancen, que se conozca esta información, que podamos usar todos los mecanismos para poder corregir y para que esos recursos se ejecuten de una forma transparente y colaborar con los procesos de investigación que están llevando los organismos de control.

¿Qué correctivos se han ejecutado?

Esto lo hablé con el Presidente (Iván Duque), que era importante hacer cambios y poder optimizar los procesos donde tiene un rol el DNP. En ese sentido, algunas de las quejas eran contra el director en ese momento del Sistema General de Regalías, Álvaro Ávila. Se acordó una salida con Ávila.



(Conozca más: La viabilidad de los proyectos de cambio del nuevo Gobierno).

¿Por qué salió Ávila específicamente?

Porque había denuncias y para mí era muy importante tener una persona de confianza, que no tuviera denuncias en ese cargo. Sin tener ninguna prueba, porque lo que hay son denuncias, en su lugar llegó una persona que tiene mucha experiencia en el tema financiero: Paula López.

¿Qué otras acciones se tomaron frente a estos hechos?

Paula ha hecho una renovación de más del 50 por ciento del equipo que maneja el rol de Secretaría Técnica del DNP. Mientras cambiamos el equipo para tener personas que tuvieran mucha más experiencia en estos temas, ella empezó un trabajo acordado conmigo para optimizar el proceso de verificación de requisitos. El proceso se revisó de principio a fin y se hizo que hubiera muchos más puntos de control en la toma de decisiones, que la decisión al respecto no la pudiera tomar un solo funcionario, sino que tuvieran que ser decisiones colegiadas y tener una estandarización de tiempos y de procesos que, antes de que yo llegara, la percepción es que era menos objetivo. El tercer elemento grande que hicimos dentro de los mecanismos correctivos fue mejorar mucho más los sistemas y la información que había de regalías para darles mayor transparencia.

Se habla de que habrían estado en riesgo alrededor de 500.000 millones de pesos para la paz. ¿Qué información tiene al respecto?

Esa información la hemos escuchado por parte de los periodistas. El DNP no cuenta con información que haga referencia a ese dato. En ninguna de las denuncias que hemos recibido tenemos una cifra específica. Otra cosa importante ahí es que cada proyecto tenía que tener esos tres chulos y, a partir de diciembre del 2020, por una reforma del Sistema General de Regalías, a la Contraloría se le dio una función de poder hacer control concomitante a los proyectos. Ellos podían revisar los proyectos antes de ser aprobados. Lo que se hacía en estos Ocad era que, días antes, la Contraloría mandaba una lista con una serie de proyectos que consideraban que tenían reparos. El Ocad decidía si los votaba o no. En todos los casos, decidieron excluirlos de la lista mientras se entendía qué era lo que estaba pasando con esos proyectos antes de aprobarlos.



(Infórmese: 'Nuestro fast track es el mensaje de urgencia': Gustavo Petro).

Facebook Twitter Linkedin

Alejandra Botero, directora del DNP. Foto: El Tiempo / cortesía.

¿Cómo funciona el proceso de aprobación de los recursos del Ocad-Paz?

Cuando se estructuró el Ocad-Paz eran recursos de paz, pero podían ir a cualquier municipio en el país. Se hacía a través de convocatorias y los proyectos que ganaban eran a los que se les asignaba. En el Plan Nacional de Desarrollo de este gobierno, que se implementó en agosto del 2019, se define que esa plata va a ir específicamente a proyectos en los 170 municipios Pdet. Lo que hacen los alcaldes es que, si tienen un proyecto (un puente, una vía, un colegio) que quieren financiar a través de recursos de Ocad-Paz, estructuran el proyecto y lo suben al banco de proyectos del DNP, a través de la ventanilla única. Una vez se sube un proyecto, se le da un código y se empieza a surtir un proceso para que esté listo para llegar a una sesión del Ocad para ser aprobado.

¿Cuáles son los requisitos para que un proyecto llegue a una sesión del Ocad?

Para que pueda llegar a una sesión del Ocad y sea aprobado, tiene que pasar por tres verificaciones. La primera y la más importante es que el sector tiene que dar el concepto técnico positivo. Es decir, el Ministerio de Transporte tiene que decir: “Esta vía está técnicamente bien estructurada, se necesita en esa zona”. La segunda es que la Agencia de Renovación del Territorio diga que es una obra que está en uno de esos municipios, que solicitó la comunidad. El tercer chulo lo da el DNP, que es la verificación de requisitos, que es decir: “Este proyecto tiene el marco lógico, tiene el cumplimiento por parte del sector y todos los requisitos que se necesitan para ser aprobado”.

¿Cuál es el balance de la ejecución de los recursos de paz que van para los municipios y los departamentos?

Hay una cifra que estaba circulando: que solamente dos tercios de los municipios Pdet habían recibido recursos. Eso no es cierto, el 96 por ciento de estos municipios Pdet han tenido al menos un proyecto aprobado a través de Ocad-Paz. Solo hay siete de esos municipios que no recibieron recursos de Ocad-Paz, pero trabajamos con ellos brindando la asistencia técnica para que aprobaran esos recursos a través de otras fuentes de regalías. En este momento, en el Gobierno se aprobaron 681 proyectos por 6,7 billones de pesos. De estos, 152 proyectos ya están terminados, 463 están en ejecución y hay 66 proyectos sin contratar, de acuerdo con la información reportada por los ejecutores.



(No deje de leer: 50 toneladas de café colombiano rumbo a Japón: relatos de la restitución).



REDACCIÓN POLÍTICA

EL TIEMPO