Los recuerdos memorables de Duque con Carlos Holmes Trujillo

Un póstumo homenaje se realizó este miércoles en la capilla Cristo Salvador, en la Escuela Militar de Cadetes General José María Córdova, en Bogotá.



En la ceremonia estuvo el presidente Iván Duque quien dijo que "es inexplicable la partida de un amigo, de un gran servidor público, de un hombre eximio, un hombre lleno de generosidad, de bonhomía, de amor". También recordó las distintas facetas de quien llamó su "amigo leal".



El mandatario recordó que Trujillo tenía el sueño de ser gobernante de Colombia y "no tengo duda de que tenía las mejores condiciones para hacerlo", sentenció.



Una de los eventos que recordó fue cuando Trujillo consiguió la Presidencia de Colombia en la Asamblea de la OEA



"Lo vi disfrutar cuando consiguió la Presidencia de Colombia en la Asamblea de la OEA. Lo vi gozar cuando les transmitía a todos los cancilleres la seguridad de que cuando se defienden los principios democráticos nunca hay derrotas. Lo vi gozar abriendo nuevas fronteras en Asia, su amada Asia", aseguró.



El mandatario también recordó que cuando se disputaban quién sería el candidato para la campaña presidencial de 2018, nunca lo vio como contendor. "Por eso, cuando tuve el honor de ser investido como candidato, su palabra inmediata fue: 'Cuente con un soldado'. Eso no es usual en la política", sentenció el Jefe de Estado.



Carlos Holmes Trujillo e Iván Duque. Foto: Carlos Ortega. EL TIEMPO

Duque señaló que conversó con él muchas veces sobre las esperanzas y expectativas en sus hijos y nietos.



En su faceta como ministro recordó que "él que llegaba con generosidad a ayudarles a los ministros más jóvenes sin nunca sentirse superior, pero transmitía su conocimiento y su experiencia política para que ellos pudieran impregnarse de largas décadas de trayectoria".



La última llamada del año pasado, el presidente aún la tiene en su memoria. "Recuerdo nuestra última llamada finalizando el año 2020, donde con sus ejecutorias estaba regocijado. Con la cúpula, celebraba haber logrado la menor tasa de homicidios en 46 años (...) Pero, ante todo, se regocijaba por ese amor a la Fuerza Pública y que, me lo decía él, ni siquiera en una pandemia, dejó la Fuerza Pública de nuestro país de cumplir con éxito su deber", fueron sus palabras.



En su rol como abuelo, el mandatario también lo exaltó. "Quiero recordar cómo su bonhomía, en largas jornadas de trabajo en Nueva York, lo llevaban siempre a susurrarme al oído: 'Me le vuelo, Pre, porque voy a ir a leerles un cuento a los nietos. Un día le dije: 'Si lo va a hacer, recuerde mucho un libro del Doctor Seuss, un famoso escritor cuyo nombre original era Ted Geisel, que había escrito libros como el Lorax, que había escrito los libros del Elefante Horton, y que con sus enseñanzas para niños sembraba valores. Recuerdo verlo ir a la librería y buscarlos. Y en alguna ocasión, me decía Carlos Holmes Trujillo: 'Pre, ¿a usted porqué le gusta tanto ese escritor?”' Y yo le decía: 'Porque logra sembrar desde la niñez lo que se quiere llegar a ser en los valores genuinos del ser humano', señaló Duque.



Finalmente, el Presidente aseguró que recordaba una de sus últimas conversaciones con Carlos Holmes Trujillo: "Me hablaba él de la Navidad y de cómo disfrutaba leerles a sus nietos. Y le decía yo. —Carlos, ¿le has leído Modelo Alfabético, de Rafael Pombo, a tus nietos? Y me decía: —No, Pre. He escuchado, he leído otras obras de Rafael Pombo. Y le dije: —Pues Rafael Pombo tenía un lindo poema inspirado por lo que él consideraba debía ser la virtud humana. Carlos se marchó y no se lo entregué. No alcanzamos a retomar nuestra conversación de literatura. Y, mucho menos, de literatura infantil. Pero hoy pienso que Carlos Holmes no lo leyó porque no lo necesitaba. Él era la encarnación de ese cuento que, espero, sus hijos se lo transmitan a sus nietos", señaló el mandatario y seguidamente leyó el poema:



¿Quieres ser hombre completo,

hombre a prueba de alfabeto?

Sé amable, activo, aseado,

bondadoso y bienhablado,

Claro, más cauto en confianzas,

sordo a chismes. Parco en chanzas,

libre en digna dependencia

del deber y la conciencia;

Experto en algo especial,

franco, fiel, firme, formal,

Grato, generoso, humano,

buen hijo, esposo y hermano,

ejemplo a la ingenua infancia;

Justo, jovial sin jactancia;

gentil en serios hechizos,

no en modas, polkas y rizos;

Leal a la Ley, laborioso,

modesto, no malicioso,

natural, noble en tu modo;

con orden y objeto en todo;

Paciente y perseverante

(Primer prenda del triunfante);

Patriota puro y pacifico;

puntual, no en parla prolífico

ni Quijote o Quejumbroso.

Se realmente religioso

sin superstición salvaje,

Sobrio en juicio, en boca, en traje;

Servicial muy tolerante

Útil, veraz, vigilante,

Valiente, no vengativo,

ni un yoista repulsivo.

sé exacto como un reloj

nunca zángano, ni Zafio;

sé otro Washington, si hay dos;

y haz que diga tu epitafio:

Honro a Padres, Patria y Dios”.



LUISA MERCADO

REDACCIÓN POLÍTICA