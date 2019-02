Reclamo de la Vicepresidenta presionó salida de Greiffenstein

El punto de mayor indignación contra el periodista Ignacio Greiffenstein por su insulto contra las mujeres petristas lo puso la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, quien pidió sanciones disciplinarias en su contra.

Greiffenstein, quien se desempeñaba como jefe de televisión de la Casa de Nariño, trinó el pasado viernes en la noche: “¿Por qué habrá en Twitter tantas fanáticas petristas con pinta de putas?”.



El escándalo por el lenguaje del comunicador contra las mujeres solo estalló el lunes en la noche, y también la Vicepresidenta fue una de las primeras en reaccionar airada.

Es inaceptable que cualquier hombre en este país se refiera de esa manera a las mujeres. FACEBOOK

TWITTER

La Vicepresidenta no solo condenó el hecho en su cuenta de Twitter, sino que pidió al secretario general de la Presidencia, Jorge Mario Eastman, desde el mismo lunes, “adoptar con celeridad los correctivos correspondientes”.



“Es inaceptable que cualquier hombre en este país se refiera de esa manera a las mujeres. No importa si es una mujer de cualquier condición política, de cualquier edad, de cualquier cualidad social, ese trato a las mujeres no va más”, dijo la funcionaria.



El presidente Iván Duque también conoció la situación, pero no se pronunció.

Greiffenstein, quien ya se había excusado públicamente a través de la misma red, por lo dicho, y acosado por la presión social, renunció este martes en la mañana a su condición de contratista.



“Las instituciones están por encima de las personas. Ante los infortunados comentarios realizados en días pasados, he decidido retirarme de las labores que venía desempeñando en el área de televisión de la Presidencia”, dijo Greiffenstein, tras su partida.



El periodista ha rehusado explicar su conducta y se limitó a enviar un par de mensajes por su cuenta de Twitter, excusándose.

En los últimos meses otros funcionarios del Gobierno han incurrido en conductas por las que han tenido que renunciar.



Este mismo martes, diversos sectores sociales y movimientos feministas arremetieron contra la conducta del periodista a través de las redes sociales.



El senador Gustavo Petro cuestionó la conducta del periodista y abrió las puertas de Colombia Humana a “todas las trabajadoras sexuales”. Les dijo que en su movimiento “encontrarán la posibilidad de construir una política pública que iguale a la mujer, que genere dignidades”.

Designaciones enredadas

Juan Pablo Bieri, quien se desempañaba como gerente de RTVC, tuvo que renunciar a su cargo el mes pasado por causa de la controversia que generó la filtración de un audio en el que se escuchan sus intenciones de sacar del aire el programa de televisión 'Los puros criollos'.



Claro que a este gobierno también se le han barajado varios nombramientos, como el de Mario Javier Pacheco y el de Vicente Torrijos, en la dirección del Centro Nacional de Memoria Histórica, o el de Claudia Ortiz en la Unidad Nacional de Protección, y el del general (r) Humberto Guatibonza.



POLÍTICA