La canciller Marta Lucía Ramírez le envió una dura carta a Juliette de Rivero, representante en Colombia de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los DD.HH., por su mensaje tras participar en un acto en el que se presentò un informe sobre las protestas que se dieron este año en el país.



La funcionaria le envió una carta en la que le hace referencia a la participación pública que ella, como delegada de la ONU, tuvo el pasado lunes, durante la presentación de un informe sobre los hechos ocurridos en el marco de las jornadas de protesta del 9 y 10 de septiembre de 2020.

"El Gobierno colombiano expresa su preocupación por su presencia en el

evento mediático organizado para presentar el referido informe, dada la

representación que Usted ostenta", le dice la canciller en la misiva.



Pero también le dice que en sus declaraciones, "parece refrendar el contenido de un documento que el Estado no conocía hasta ayer y que plantea una situación de desconfianza grave en la institucionalidad y, en particular, en la Policía Nacional".



Agrega que "tratándose de un informe de un experto independiente a su oficina,

actualmente aspirante político, el Gobierno colombiano debe llamar la atención

sobre los efectos desafortunados que su participación en el evento genera, no sólo

por el mensaje que se transmite a la opinión pública sino a las propias instituciones

del Estado".



Según la canciller, al proceder de esa manera, se pone en riesgo la confianza que debe

prevalecer en las relaciones entre el Gobierno y la Oficina, y se dificulta la

comunicación y la cooperación que constituyen la esencia de su mandato.



