Este lunes, la Secretaría de Transparencia, liderada por Andrés Idárraga, presentó un duro informe sobre la situación de la judicialización de la corrupción en el país. Según el documento, hay un 94 por ciento de impunidad frente a las más de 57.000 denuncias que se han presentado desde 2010.

El informe no fue bien recibido por distintos sectores, que cuestionaron su idoneidad y hasta pusieron en duda su metodología. Las reservas llegaron desde el mismo gobierno: la actual directora de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, Martha Lucía Zamora, fue una de las que cuestionó.



Zamora recordó que estuvo encargada de la Fiscalía en marzo de 2012 y pidió a Idarraga que revele las presuntas omisiones que se habrían cometido en ese tiempo. “Espero su respuesta porque no se atenta contra el bueno nombre”, dijo Zamora.



En otro trino, la funcionaria amplió su posición: “qué falta de rigor en la investigación sobre impunidad”. Para esta, la secretaría tomó el periodo de análisis sin “explicación alguna” y entraría a comparar de forma irregular categorías como el SPOA en comparación a sentencias.



“Mezcla capturas con sentencias, jueces con fiscales, llama a los exfiscales cómplices. ¿Ligereza o mala fe?”, cuestionó la funcionaria, que también compartió opiniones que señalan supuestos errores en los tipos penales incluidos en el informe.



Otro de los que se manifestó en contra del informe fue el fiscal Francisco Barbosa. “Él ni siquiera lee lo que nosotros producimos. Están en una dinámica de querer golpear la justicia desde distintos flancos”, dijo Barbosa sobre el informe en entrevista con Blu Radio.



En esa línea destacó los logros de su administración: 3.192 condenas en contra de la corrupción, 171.000 condenas en diferentes casos y 187.065 medidas de aseguramiento.



En ese sentido, señaló supuestos avances en casos como Odebrecht y Centros Poblados. En el primero destacó que hay nuevas imputaciones y que “hemos llegado al punto más alto de la cadena”. Vale recordar la imputación que se hizo la semana en contra del excandidato presidencial Óscar Iván Zuluaga en el marco de este caso de corrupción.



Frente al tema caso de Centros Poblados anunció una “nueva fase”. Asimismo, destacó que tienen 17 gobernadores y 35 exgobernadores imputados durante su administración en el marco de distintas investigaciones.



En ese sentido, dijo que el informe cometería el error de no entender que existen las fases de investigación, que depende de la Fiscalía, y la de decisiones, que depende de los jueces.



Tras sacar a relucir estos logros, dijo que no haría mayores pronunciamientos frente al informe presentado por Idárraga. “Yo ya superé la fase de ponerme a discutir con funcionarios que quieren protagonismo frente a la Fiscalía”, dijo Barbosa.



“Hemos querido establecer parámetros de conversación para que la temperatura institucional del país adecuada. Pero sobre adjetivos de cobarde o tímido no cabe la explicación. Entiendo que los consejeros quieren mostrarse, y yo como fiscal sigo cumpliendo mis funciones. Los resultados están ahí”, concluyó.