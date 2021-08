Rechazo a propuesta de crear comandos contra crimen de migrantes

La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, planteó crear un "comando" policial que persiga a los migrantes que cometan delitos y esto de inmediato generó el rechazo de diversos sectores que salieron a cuestionar la idea.



La mandataria hizo el planteamiento al término de un consejo de seguridad tras el cual anunció que este año debe lograrse el 100 por ciento de la identificación de la población migrante en la capital.



Además, habló de la creación de un comando de Policía y Migración que ayude a combatir las estructuras criminales de población migrante, en particular de los venezolanos que se están convirtiendo en un factor de inseguridad en la capital.



Para el senador Roy Barreras, Claudia López no controla el 97 % de los delincuentes en Bogotá y desvía la atención hacia 3 % de migrantes en "un peligroso giro xenófobo", algo que catalogó "como vieja receta de los regímenes autoritarios: generar odio contra un enemigo externo.Luego, cuando no es suficiente inventan el 'enemigo interno' ".



El representante a la Cámara David Racero, de la Lista de la Decencia, señaló que "todas las formas de fascismo buscan generar una identidad común en la ciudadanía (cohesión), a través de la creación de un enemigo a quien atribuirle la causa de los problemas". Y destacó que eso es lo que ha hecho Claudia López con los inmigrantes venezolanos y con Colombia Humana. Calificó esto de infame.



El aspirante presidencial Sergio Fajardo, cercano a la alcaldesa, también cuestionó la propuesta de la alcaldesa. "Querida @ClaudiaLopez, no puedo estar de acuerdo con esta medida, abiertamente xenófoba. Como colombianos, hemos sufrido más que nadie la discriminación en carne propia. Ojalá reconsideres y centres tus esfuerzos en combatir el crimen, independiente de la nacionalidad", trinó.



Otro aspirante presidencial que cuestionó a la mandataria fue Gustavo Petro. "Esta propuesta de Claudia es simplemente fascista. El incremento de la delincuencia tiene una raíz social: el crecimiento del hambre por una desafortunada política de dirigir el recurso publico a transmilenio y no a los hogares vulnerables. La seguridad en Bogotá es comida", manifestó.



La representante Katherine Miranda dijo que le gustaría ver una alcaldesa preocupada por el 98% de delitos que cometen los colombianos, igual que por el 2 % que cometen los venezolanos. "La política de Bogotá no puede ser la xenofobia y el populismo disfrazado de seguridad", dijo.



