'No hay necesidad de estar pensando en toque de queda', dice la 'Vice'

Gremios de la producción y el Gobierno Nacional salieron este martes a cuestionar la decisión de algunos alcaldes y gobernadores de decretar los toques de queda sin que exista una coordinación regional y muchos menos nacional.



Tras una reunión con la vicepresidenta, Marta Lucía Ramírez, dijeron que esas medidas no son prudentes y terminan afectando la producción y la misma distribución de los diversos productos.

El presidente de la Andi, Bruce Mac Master, les hizo un llamado a los alcaldes para que trabajen coordinadamente con el Gobierno Nacional, el comercio y la industria, no sólo para que permitan producir sino también distribuir y tener los puntos de venta abiertos al igual que las fábricas.



Expresó que le preocupa la manera desordenada como se han decretado los toques de queda, pues en cada ciudad los aplican con un horario diferente, lo que afecta la producción y limita la capacidad para abastecer.



Para Mac Master, no se requiere un toque de queda “sino unas restricciones de movilidad para ciertas personas y para ciertas actividades”.

Por su parte, Juan Esteban Orrego, presidente de Fenalco, habló también de la necesidad de proveer una autorregulación y les hizo un llamado a las autoridades regionales, de las que dijo que están actuando de manera “descoordinada” y que cada alcalde y cada gobernador quiere sacar su propio paquete de medidas, “que no están en concordancia con lo que necesita el país en este momento”.



“Si los toques de queda son necesarios, deberían ser todos a la misma hora de inicio y la misma hora de terminación para evitar las aglomeraciones en la demanda por el comercio”, agregó.



Y en plena concordancia con ellos, la vicepresidenta Ramírez, dijo que “no hay necesidad de estar pensando en toque de queda ni cosas por el estilo”.



Para ella, en vez de pensar en esto hay que tener es “una total coordinación” y mucha confianza en las medidas que está adoptando el Gobierno.

La Vicepresidenta también dijo que no le parecía necesario cerrar el aeropuerto, mientras que todos adoptamos controles y seamos responsables.



Aseguró que “no hay necesidad”, tras lo cual invitó a tener en cuenta “que aquí hay mucha gente apostándole a medidas extremas que no son necesarias”.



Agregó que, así como no es necesario ni cerrar todo el transporte aéreo ni el transporte terrestre, tampoco es prudente cerrar todo el país. “Si cerráramos todo el país entraríamos, ahí sí, en una situación de crisis y lo que tenemos que hacer todos es evitarla, no estarla invitando”, dijo.

Trabajo conjunto

La Vicepresidenta agregó que los distintos gremios de la producción agrícola, los productores de elementos industriales, los manufactureros y los gremios del comercio están integrados para darles esa tranquilidad y estabilidad a los colombianos.



Dijo que la prioridad también es conservar los empleos y destacó que hay un paquete de medidas que el Gobierno Nacional ha venido trabajando de la mano con los gremios para asegurarse que realmente no haya ningún traumatismo sobre el empleo de los colombianos.



Igualmente anunció que el Gobierno Nacional y el sector empresarial están integrados para garantizar que haya alimentos, medicamentos y los elementos indispensables para el aseo de los colombianos



Mac Master destacó que las empresas colombianas están absolutamente comprometidas en seguir produciendo y seguir abasteciendo. Sin embargo, dijo que en algunos casos están a la espera de que se tomen medidas especiales para importar algunas materias primas especiales.



