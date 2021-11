¿Realmente Irán es enemigo de Colombia, como afirmó el ministro de Defensa?

"Aquí tenemos un enemigo común y es el caso de Irán y Hezbolá que opera en contra de Israel, pero también apoya el régimen de Venezuela", dijo el ministro de Defensa Diego Molano desde Israel, en donde el presidente Iván Duque se encuentra realizando una visita de Estado.



Su declaración, de enorme calado para las relaciones internacionales del país, fue, en parte, desautorizada por el presidente Duque, quien dijo que "Colombia ha mantenido unas relaciones diplomáticas con Irán".



No obstante, sí lo respaldó en su afirmación sobre Hezbolá, organización islámica musulmana chií, que, según Molano, tiene presencia en el país vecino, apoyada por el régimen de Maduro.



"Colombia es muy claro en cuáles son las amenazas terroristas y por eso en el dialogo diplomático tenemos la capacidad de preguntarle a los países cuál es el tipo de relacionamiento que puedan tener con esas unidades", indicó Duque.



¿Es verdad que Irán es enemigo de Colombia?

"Colombia históricamente ha mantenido relaciones diplomáticas con Irán de manera ininterrumpida desde mediados de los setenta. No es cierto que uno pueda considerar a Irán como enemiga de Colombia, eso hace parte de un prejuicio del Centro Democrático. Habla un ministro que no tiene idea de cómo funciona el Medio Oriente", asegura Mauricio Jaramillo Jassir, profesor de la U. del Rosario, experto en asuntos del Medio Oriente.



De acuerdo con el analista, el ministro no tiene la facultad para hablar de este tema, el cual es "muy sensible en materia de política exterior" y cuya primera palabra la tiene el mandatario Iván Duque y la canciller Marta Lucía Ramírez.



Por otro lado, Alejandro Bohórquez, docente FIGRI de la U. Externado, asegura que el comentario fue completamente "desatinado" y que el fin de este era "alinearse a la política exterior estadounidense" y decirle a “su anfitrión lo que quería escuchar”.



No obstante, el próximo 29 de noviembre Joe Biden va a retomar las negociaciones del acuerdo nuclear con el Gobierno iraní - el cuál había sido suspendido por Donald Trump - por lo que los expertos consideran que es el peor momento para “enemistarnos” con Irán.



"Biden no es en su discurso tan beligerante como Trump", indica Bohórquez, por lo que Colombia "debería mantener silencio" y una posición neutral en cuanto a los temas de Medio Oriente, como tradicionalmente lo ha hecho.



¿Qué podría pasar con las declaraciones con Irán?

De acuerdo con Bohórquez hay dos posibilidades. La primera es que "Irán podría pedir una rectificación así como la retirada de sus embajadas"; la segunda es que no le de mayor importancia, pero aún así se está "dando campo abierto a Irán para tomar retaliaciones".



Una de estas podría ser que le brinde un mayor apoyo a Venezuela. "Venezuela tiene relaciones con Irán desde Chávez, entonces eso fue como fortalecer el apoyo de esa nación del Medio Oriente al país vecino", indica el analista.



Por otro lado, Jaramillo indica que esto fortalece aquella idea que señala que "tener buenas relaciones con Israel, implica tener malas relaciones con sus enemigos, lo mismo con Estados Unidos", lo cual "rompe un equilibro en política exterior".



Por esto, coinciden en que el país "no debería asumir esta posición tan provocadora pues le puede caer muy en contra", teniendo en cuenta que estos "discursos doctrinarios en política exterior son nocivos".



