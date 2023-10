Reacciones tras mensaje del presidente Petro sobre suspensión de relaciones con Israel

“Si hay que suspender las relaciones exteriores, las suspendemos. No apoyamos genocidios”, escribió en su cuenta X el presidente Gustavo Petro, en respuesta al Estado de Israel, que minutos antes había rechazado las declaraciones “hostiles y antisemitas” de Petro, tras lo cual decidió, como primera medida, “detener las exportaciones de seguridad a Colombia”.



(Contexto: 'Si hay que suspender relaciones exteriores con Israel, las suspendemos': Petro)



Esto originó una inminente crisis diplomática entre los dos países. Diferentes líderes políticos en el país se han pronunciado sobre el mensaje del mandatario.



(No deje de leer: Atención: Israel suspende exportaciones de seguridad a Colombia tras opiniones de Petro)

“Presidente, prudencia y responsabilidad. Usted debe representar a 50 millones de colombianos. Aún está a tiempo de rechazar los actos terroristas de Hamás y hacer un llamado a proteger la población civil Palestina, en el marco de Derecho Internacional Humanitario. No es momento de hacer activismo, las relaciones diplomáticas se deben manejar con prudencia y no a punta de trinos. Esto puede ser muy costoso para el país”, escribió el candidato a la alcaldía de Bogotá, Carlos Fernando Galán.

Presidente, prudencia y responsabilidad. Usted debe representar a 50 millones de colombianos. Aún está a tiempo de rechazar los actos terroristas de Hamás y hacer un llamado a proteger la población civil Palestina, en el marco de Derecho Internacional Humanitario. No es momento… https://t.co/IXu10yTEbI — Carlos F. Galán (@CarlosFGalan) October 15, 2023

Por su parte, la senadora del Centro Democrático Paloma Valencia posteó el mensaje: “Usted no es Colombia, usted no puede decidir qué sus convicciones son las de todos. Este es un país pluralista. Le exigimos respeto". Y seguidamente escribió: "El terrorismo lo ejerció Hamás. Usted pretende decir que el terrorismo es válido en ciertas circunstancias, como lo hace con las guerrillas y criminales en Colombia. No siga invitando a defender derechos con acciones terroristas. Desmovilícese.”

Usted no es Colombia, usted no puede decidir qué sus convicciones son las de todos. Este es un país pluralista. Le exigimos respeto. https://t.co/4oTw9VLi7m — Paloma Valencia L (@PalomaValenciaL) October 15, 2023

El terrorismo lo ejerció Hamás. Usted pretende decir que el terrorismo es válido en ciertas circunstancias, como lo hace con las guerrillas y criminales en Colombia. No siga invitando a defender derechos con acciones terroristas. Desmovilícese. https://t.co/4oTw9VLi7m — Paloma Valencia L (@PalomaValenciaL) October 15, 2023

Angélica Lozano, de la Alianza Verde, también se pronunció sobre el mensaje publicado por el presidente Petro.



(Lo invitamos a leer: Atención: Israel condenó declaraciones de Petro y aseguró que 'avivan el antisemitismo')



"Presidente, él ultimátum que ud da a América Latina respecto de Colombia ¿En qué consiste? Venezuela, Nicaragua y Cuba pueden contestar pronto. Son regímenes dictatoriales, tiranos de sus pueblos que han provocado exilio y diáspora de millones de víctimas (sic)”.

Presidente @petrogustavo su deber constitucional es conducir las relaciones internacionales de Colombia en función del mejor interés del pueblo, no para satisfacer su ego.



Deje de trinar de asuntos en los que tiene poca injerencia y concéntrese en los problemas reales del país. https://t.co/dZ9I6NAh5V — Luis Ernesto Gómez👟 (@LuisErnestoGL) October 15, 2023

A su vez, Luis Ernesto Gómez, exsecretario de Gobierno de la Alcaldía de Bogotá, escribió en su cuenta: "Presidente @petrogustavo su deber constitucional es conducir las relaciones internacionales de Colombia en función del mejor interés del pueblo, no para satisfacer su ego. Deje de trinar de asuntos en los que tiene poca injerencia y concéntrese en los problemas reales del país".



(Le recomendamos leer: 'Se trata de estar del lado justo de la historia': Petro reitera llamado de paz en Gaza)



El senador David Luna escribió en su cuenta socia: "Señor Presidente Petro, al ser usted el jefe del Estado habla por todos los colombianos, no solo por sus copartidarios políticos. Sus peligrosas declaraciones ponen a los ciudadanos colombianos en riesgo. Por favor, reflexione y actúe con sensatez. Le pido convoque la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores para que lo aconsejen".

Señor Presidente Petro, al ser usted el jefe del Estado habla por todos los colombianos, no solo por sus copartidarios políticos. Sus peligrosas declaraciones ponen a los ciudadanos colombianos en riesgo. Por favor, reflexione y actúe con sensatez. Le pido convoque la Comisión… — David Luna (@lunadavid) October 15, 2023

Mientras que Wilson Arias, senador del Pacto Histórico, reseñó: No es antisemitismo. Es un recorderis absolutamente pertinente. En breve, brevísimo, la historia nos dará la razón. Ya veremos a quien avergüenza y a quien reivindica. Si a Israel y la ultraderecha mediática internacional, o a Colombia y su @infopresidencia".



ELTIEMPO.COM