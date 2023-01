Este miércoles, el ministro del Interior, Alfonso Prada, confirmó que se suspende el decreto por el cual se posibilitaba el cese del fuego con el Eln y que volverán las acciones militares contra este grupo.



El anunció se da luego de la reunión extraordinaria del presidente Gustavo Petro con varios funcionarios, convocada tras el comunicado del Eln en el que afirma que no se había llegado a ningún acuerdo con el Gobierno sobre un cese bilateral del fuego.



El anuncio sobre el acuerdo con este y otros grupos criminales la había dado el presidente Petro la noche del 31 de diciembre, a través de su cuenta de Twitter.

"Hemos acordado un cese bilateral con el Eln, la Segunda Marquetalia, el Estado Mayor Central, las AGC y las Autodefensas de la Sierra Nevada", señaló



Tras el comunicado del Eln y la aclaración del ministro Prada, políticos desde diferentes sectores han reaccionado.



​Martha Peralta Epieyú, senadora del Pacto Histórico, destacó que los otros grupos armados sigan en pie con el cese bilateral del fuego.



"Quienes hacen hoy un llamado a la tregua al ELN, son organizaciones sociales, territoriales, campesinas e indígenas. Celebro que Segunda Marquetalia, Estado Mayor Central, AGC y ASN sigan firmes en cese al fuego bilateral"., escribió en su cuenta de Twitter.



Por su parte, Yenny Rozo Zambrano, senadora del Centro Democrático, cuestionó fuertemente al Gobierno.



"Definitivamente teníamos razón cuando advertimos un cambio en reversa. Derogatoria de un decreto a sólo 3 días de su expedición, es clara muestra de que Gustavo Petro gobierna a punta de mentiras e improvisaciones", escribió.



Ernesto Macías, ex senador, también hizo un duro pronunciamiento a través de su cuenta de Twitter.



"​Petro le mintió al país. El 'cese bilateral' no existió. Ni fue acordado con el grupo criminal ELN; ni la Fuerza Pública sabía", señaló.



Por su parte, el senador Iván Cepeda señaló: "Proceso de diálogos con el ELN ha logrado significativos avances en muy corto tiempo. El hecho de que el cese bilateral se debatirá en la Mesa no borra nada de lo adelantado. Se corrigen los errores y se continúa adelante, sin dramatismo".



El exalcalde Enrique Peñalosa trinó: "No me alegra el revés de Petro con el ELN. Es una de las pocas áreas, junto con las relaciones con Venezuela, en las que creía que podría hacer algo positivo. Ojalá se preparen mejor, y logren algo.Pero eso solo será posible si el Ejército hace bien la fase previa"



Jose Luis Noreña, diputado de Antioquia, escribió: "Mientras Gustavo Petro anunciaba el inicio del cese al fuego con varios grupos armados, el ELN desmiente que haya acordado hacer parte de esto. Petro le miente al país y esta situación genera mayor desconfianza en su 'Paz total'".