‘No es por Uribe pregunta sobre reelección indefinida’: Gobierno

De manera sorpresiva, la discusión política en el país entró en un tema inédito: ¿La reelección presidencial indefinida en términos generales va en contra de los convenios internacionales relacionados con los derechos humanos y con la democracia? Esa es la pregunta puesta en el debate públicos tras informarse que el Gobierno elevó una opinión consultiva ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en este sentido.

La primera reacción fue de extrañeza. ¿Colombia pone ese interrogante por un interés particular? ¿Tiene alguna relación con el expresidente Álvaro Uribe? “Para nada”, dijo tajantemente, en varias entrevistas en la mañana de este lunes en la radio, Camilo Gómez Álzate, director de la Agencia Jurídica del Estado, y uno de los impulsores de esta idea.



“El propio texto de la consulta dice expresamente que esta no se formula pensando en hacer ninguna reforma constitucional en Colombia. El presidente Duque ha sido muy claro en ese sentido”, dijo Gómez Álzate en La W.



¿Entonces? “Porque estamos muy preocupados por lo que está ocurriendo en la región”, argumentó el mismo en Blu radio.



La iniciativa, detalló, busca precisar si el derecho de un presidente a ser reelegido en forma indefinida constituye un derecho humano protegido por la Convención Americana sobre Derechos Humanos y, de no ser así, cuáles serían las consecuencias jurídicas de dicha situación.



Su planteamiento va en línea con el comunicado de la Cancillería que dice: “El Gobierno colombiano espera que la Corte reciba muchas contribuciones conceptuales de dichos sectores, que le permitan emitir un dictamen que interprete la convicción jurídica común de los pueblos de las Américas respecto a este tema fundamental”.



En efecto, el propósito es que Colombia espera que la corte, basada en herramientas como la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, la Convención Americana (Pacto de San José), la Carta de la OEA y la Carta Democrática Interamericana, precise si las medidas legislativas que adopta un Gobierno con el fin de perpetuarse en el poder son compatibles con dichos instrumentos internacionales.



Sin embargo, se da la circunstancia que Colombia pone el tema en el momento en que hay elecciones en Bolivia y en la que el presidente Evo Morales puede ganar un cuarto mandato. ¿Simple coincidencia? Gómez Alzate explica que venían preparando el documento de tiempo atrás.



Pero la mirada hacia el país andino es inevitable. De hecho, con los votos hasta ahora escrutados, habría una segunda vuelta entre él y el opositor Carlos Mesa, por primera vez desde que el dirigente indígena llegó al poder hace más de trece años.



Aunque los primeros datos del órgano electoral son solo preliminares y los definitivos pueden tardar días, Morales tiene opciones reales de continuar al frente del país.

Evo Morales busca un cuarto mandato. Al votar ayer en Cochabamba, dijo que veía los comicios con optimismo. Foto: AFP

Morales ya es el boliviano que más tiempo ha gobernado en toda la historia del país, incluso superando a los caudillos o militares que llegaron al poder en varias oportunidades en los siglos XIX y XX.



Su largo mandato rozará los 20 años y se mantendrá en el poder al menos hasta enero de 2025, el año del bicentenario de Bolivia.



¿La pregunta qué hace Colombia es para frenar a Morales? Gómez Álzate tácitamente aceptó que sí aunque amplió el abanico a Venezuela y Nicaragua.



Así las cosas, Colombia abre veladamente un nuevo tema de discusión con Bolivia, en general, y con Morales, en particular.



Se trata de una página nueva pues si bien él es ideológicamente distinto al presidente Iván Duque hasta ahora había primado una relación cordial.

De hecho, Morales acudió en persona a la cita en Leticia, hace un par de semanas, que organizó Duque de manera urgente para enfrentar la emergencia creada por los devastadores incendios que consumieron miles de hectáreas en el Amazonas.



Además de Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú, Brasil, Bolivia, Surinam y Guyana firmaron el Pacto Leticia, un acuerdo por la conservación de la selva amazónica y por su gestión sostenible. Algunos de estos países enviaron un delegado ante la ausencia del Jefe del Estado. No así Bolivia.



Tanto Duque como Morales coincidieron en ese instante que solo la cooperación internacional conseguirá “atender los grandes retos que demanda la Amazonia”.



Pero, además de Bolivia, en lo que sí ha sido más consistente Colombia es frente a lo que ocurre en Venezuela. Se ha mantenido una férrea política contra el régimen de Nicolás Maduro. Duque se ha mostrado como un incansable luchador para el retorno de la democracia plena en Venezuela en donde el gobierno usurpó el poder al obtener el triunfo en una relección sin garantías para los opositores. Colombia, de hecho, solo reconoce a Juan Guaidó como presidente legítimo.

Gómez Alzate también precisó que el interrogante se hace por la situación que se vive en Nicaragua. Daniel Ortega va camino para las dos décadas al frente del gobierno, superando al dictador Anastasio Somoza García, el padre de esa dinastía familiar contra la que el exguerrillero sandinista luchó hasta derrocarla.



Pero, la pregunta que gravita hoy ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) no deja de sorprender. “No creo que sea una pregunta tan rara, es una pregunta relacionada con los principios fundamentales de la democracia y los derechos humanos”, declaró Gómez en Blu.



“Sobre el pretexto de que la reelección indefinida es un derecho humano, se está presente violando, a mi juicio, los principios de la carta democrática de Lima y la convención interamericana de derechos humanos”, agregó Gómez en esta misma emisora.



El interrogante ante la Corte refleja los cambios que en la política exterior del país se han venido dando desde el triunfo del partido Centro Democrático, cuyo jefe natural es Álvaro Uribe.



De hecho, como lo informó EL TIEMPO en su sección secretos de Política este domingo, aún hay incertidumbre por el voto de Colombia frente al bloqueo de Estados Unidos contra Cuba.



En efecto, en los próximos días se realiza la reunión anual, que se hace desde 1992, de los países miembros de la Organización de Naciones Unidas (ONU) en la que se vota un proyecto de resolución no vinculante para terminar con el embargo de Estados Unidos a Cuba.



Es casi una rutina que la Asamblea vota abrumadoramente a favor del texto que exige "la necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos contra Cuba", con la natural y solitaria oposición de Washington.

En los últimos años, Colombia siempre ha votado en contra del bloqueo en línea con los demás países latinoamericanos. En esta ocasión, sin embargo, hay una expectativa enorme porque no se sabe cuál será la postura del gobierno de Iván Duque en la votación. El bloqueo cumple ya seis décadas.



Mientras tanto, en el país político -como se evidencia en los debates en las emisoras y las tendencias en redes sociales- entró en un terreno inesperado: ¿La reelección presidencial indefinida en términos generales va en contra de los convenios internacionales relacionados con los derechos humanos y con la democracia?



