El de Carlos Ramón González no es un nombre que les suene mucho a los colombianos del común. Y, sin embargo, es uno de los hombres poderosos en los tejemanejes de la política nacional.

Hace una semana, el presidente Gustavo Petro lo nombró director del Dapre, el Departamento Administrativo de la Presidencia, que es una especie de 'torre de control' desde donde se maneja toda la burocracia oficial y que es considerada una entidad clave para la forma clásica en la que todos los gobiernos negocian con los partidos que tienen representación en el Congreso: 'mermelada' oficial a cambio de apoyos legislativos. La importancia de su cargo en términos simbólicos está en que su oficina es una de las más cercanas a la del jefe del Estado.



Llega allí en reemplazo de Mauricio Lizcano quien pasó a ser el ministro de Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones.



González nació en Puente Nacional, Santander, el 11 de noviembre de 1958. Allí hizo su bachillerato en donde surgió su interés por la política y llegó a ser reconocido como un líder estudiantil en la Provincia de Vélez.



Empezó Ingeniería Química en la Universidad Industrial de Santander, UIS, pero en 1979, junto con su novia de entonces, América Millares, y una hermana se unieron al M-19. Allí estuvieron hasta la firma del acuerdo de paz y la desmovilización del ‘Eme’ en marzo de 1990 en el gobierno de Virgilio Barco.



Durante sus años de lucha armada, utilizó el nombre de Mario Santander y fue escolta de Jaime Bateman Cayón, líder y creador del M-19 y una de las personas que más influencia ha tenido en el pensamiento político del presidente Petro.



González en diferentes momentos cruzó sus caminos con otro ex-Eme santandereano que también tuvo éxito político, pero que terminó en líos con la justicia: el excongresista Luis Alfonso 'Gil Castillo, conocido como el Tuerto' Gil, el cuestionado 'papá' del partido Convergencia Ciudadana. A Gil, en 2021, por ejemplo, el Juzgado Noveno Penal Especializado de Bogotá lo condenó a cuatro años y medio de prisión por su participación en una red criminal que ofrecía sus servicios para interceder o entregar información privilegiada de procesos judiciales y administrativos.



González, además, puede decir que llega al gobierno de Petro con las llaves de un partido político: en la página web del Partido Alianza Verde su nombre sigue apareciendo hoy como miembro del Comité Ejecutivo, al lado de Antonio Navarro Wolf y Angélica Lozano, entre otros.



En ese partido, que ha tenido diferentes nombres a lo largo de las últimas dos décadas, González es considerado como el auténtico 'dueños del aviso', una circunstancia que hace que hoy tenga más valor porque el presidente Petro necesita buscar cohesionar a los partidos a su favor para sacar adelante sus reformas sociales.



"Esa es una de las razones por la que Petro lo llevó a Palacio", dice un congresista del Alianza Verde. "Hay un intento del presidente de conectar el Partido Verde porque hasta ahora el ala petrista en el verde era minoritaria. Ellos apenas son tres o cuatro parlamentarios. Entonces, hemos analizado aquí, está clara la intención del presidente de cooptar la totalidad del partido".



El legislador anota que con este movimiento Petro también pone en evidencia que quiere estar en adelante rodeado de personas leales al ciento por ciento. "Ellos mantienen una amistad, que viene desde cuando ambos militaban en el M 19. Así el presiente cierra filas con su propia gente".



Esteban Salazar Giraldo, Coordinador de Democracia y Gobernabilidad de la Fundación Paz y Reconciliación, Pares, un centro de pensamiento que hace seguimiento a la actividad política nacional, reitera que Ramón González ha sido el poder tras bambalinas dentro del partido Verde. "Con un perfil bajo, ha logrado mover los hilos para que su partido no solo sea hoy de la coalición de Gobierno del presidente Petro, sino también para establecer su propia facción".



Salazar recuerda que González desde antes de primera vuelta fue el encargado de que el partido Verde no tuviera un candidato que participara en una consulta amplia con el Pacto Histórico, sino que acompañara de entrada la candidatura de Petro.



"Es por esto por lo que naturalmente su llegada al gobierno se puede entender de dos formas: la crónica de un anuncio esperado desde hace meses, teniendo en cuenta la lealtad de González a Petro; y el fortalecimiento de las fuerzas de izquierda y centroizquierda con las cuales el presidente quiere profundizar su gobernabilidad dentro del ejecutivo".



Hasta ahora, Alianza Verde solo tenía dos cuotas: el ICETEX, con Mauricio Toro; y el SENA, con Jorge Londoño. A lo que se suman González y también Sandra Ortiz, en la Alta Consejería para las regiones.



En efecto, Ortiz, que fue precandidata presidencial de la Alianza Verde y ocupó curules en la Cámara en 2014, y en el Senado en 2018, en representación de esa colectividad, es la nueva alta consejera para la Competitividad y las Regiones, luego de que Luis Fernando Velasco fuera designado ministro del Interior, en reemplazo de Alfonso Prada, quien a su vez pasará a ser embajador de Colombia en Francia.



En todos estos movimientos de las fichas del ajedrez político que ha hecho el Gobierno del presidente Petro surge un interrogante: ¿Qué pasará con estas jugadas en las elecciones locales, donde González le estaba apostando, nuevamente, al Frente Amplio de la Alianza Verde y del Pacto Histórico -del que no hay muchos ánimos al interior de la facción del Verde de centro- teniendo en cuenta que González cambió el poder de entregar avales, por el de acompañar el presidente desde la Casa de Nariño?



Quienes lo conoces dicen que González ha sido muy inteligente como jugador político. "Él sabe que el partido Alianza Verde no es el del 2018 y 2019, cuando tenían candidatos/as fuertes a las elecciones, incluso posicionándose como el partido más importante en Bogotá, Cali, Manizales y Villavicencio. Hoy el Verde tiene apenas algunos poderes fuertes en el Congreso y debe buscar por dónde fortalecerse porque no hay un ambiente tan favorable para su partido en las locales)", dice Salazar Giraldo.



Y en un futuro más próximo está el nombre de quién ocupará la presidente del Congreso a partir del 20 de julio cuando ya no esté Roy Barreras. En el ambiente gravitan los nombres de Angelica Lozano e Inti Asprilla. Para llegar a esta dignidad, seguro ahora se tendrá que contar con la bendición de González.



Una de las características de González era la de ser un jugador de muy bajo perfil, desconocido para la mayoría de los colombianos. Con su nuevo cargo y el poder que este conlleva, todas sus actuaciones -no solo las de ahora- sino las de su pasado serán ahora vistas con lupa.





POLÍTICA