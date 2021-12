'Las solicitudes de extradición a miembros de las Farc se mantienen'

Continúan las reacciones del Gobierno nacional a la decisión tomada por el Departamento de Estado de Estados Unidos de excluir a las Farc de su lista de organizaciones terroristas extranjeras (FTO).



Rafael Guarín, Consejero Presidencial para la Seguridad Nacional, indicó a través de su cuenta de Twitter que "la exclusión de la lista de organizaciones terroristas de Estados Unidos no es una absolución a las FARC, ni a sus integrantes".



De este modo, dejo en claro que "las solicitudes de extradición de autoridades judiciales de ese país se mantienen vigentes por delitos de narcotráfico".



Su declaración se da en la misma línea del presidente Iván Duque, quien en rueda de prensa aseguró que los procesos judiciales que tienen miembros del actual partido Comunes seguirán vigentes.



La exclusión de la lista de organizaciones terroristas de Estados Unidos no es una absolución a las FARC, ni a sus integrantes. Las solicitudes de extradición de autoridades judiciales de ese país se mantienen vigentes por delitos de narcotráfico. — Rafael Guarín (@RafaGuarin) December 1, 2021

"Los miembros del partido Farc que tengan procesos judiciales en Estados Unidos, los procesos van a seguir. Estados Unidos ha dicho que no les otorgará visas a esas personas”, señaló el mandatario colombiano.



Por su parte, la canciller y vicepresidenta Marta Lucía Ramírez indicó que "la consideración de delitos de terrorismo, por supuesto que se mantiene. El terrorismo y los delitos de lesa humanidad no se pueden condonar ni perdonar".



